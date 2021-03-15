Свято 15 березня: як привернути удачу і що суворо заборонено робити в цей день

15 березня 2021 року за православною традицією вшановують пам'ять святого мученика, єпископа Феодота Киринейського, якого в народі називають Вітроносом. Крім того, у цей день починається Великий пост з його суворими обмеженнями, як фізичними, так і духовними.

Що можна і не можна робити в цей день, і як за допомогою простого ритуалу привернути удачу - читайте в нашому матеріалі.

З цього дня раніше передбачали погоду на найближчі кілька тижнів, і день зазвичай був вітряним. В цей день, згідно з переказами, закипають підземні джерела і виливаються на землю, що сприяє швидкому таненню снігу. Вважалося, що після Федота Вітроноса починається справжнє потепління і приходить весна.

Традиції та обряди на Федота

У народі вірили, що на Вітроноса легко підхопити застуду, тому в цей день намагалися не залишати дім без поважної причини.

Оскільки свято припадає на дні Великого посту, то і відповідні традиції. Їжа на столі має бути прісною, гучні застілля не вітаються, а сварок і конфліктів потрібно уникати, як і поганих думок і будь-якого негативу.

Городники у цей день сіють на розсаду насіння помідорів, перцю, ранньої білокачанної, цвітної і брюссельської капусти, щоб урожай був багатим.

Прикмети на 15 березня

Вранці пішов сніг - до урожаю зернових.

Хуртовини та снігопади означають, що перша зелена трава з'явиться ще нескоро.

А теплий південний вітер означає дощове, але тепле літо, холодний північний вітер - таке і літо.

Якщо в сім'ї є людина, що народилася 15 березня, її пригощають кашею на меду, щоб вона залишалася вірною близьким все життя.

Якщо на Федота посіяти селеру і цибулю - урожай цих культур буде хорошим.

Як привернути удачу в цей день

За одним із переказів, треба купити герань з червоними квітками і поставити рослину на підвіконня, тоді ви задобрите домового та зможете привернути в дім удачу.

Щоб її привернути, необхідно купити квітку за більшу вартість, ніж просить продавець. А ось інші рослини купувати не можна.

Що заборонено робити 15 березня

Не можна багато працювати, особливо виконувати важкі справи по дому.

Постарайтеся не дивитися на вечірнє небо. Якщо побачите падаючу зірку, це до тяжкої хвороби і навіть смерті.

В цей день краще не залишати дім, щоб вітер "не надув застуду".

Під забороною покупка одягу і штопання шкарпеток - так можна зашити своє щастя.

Вагітним в цей день краще не обіймати чужих дітей, інакше власна дитина буде часто хворіти.

Іменинники 15 березня: Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Сава, Федот.