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Праздник 15 августа: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

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Воскресенье 15 августа 2021 05:30
Праздник 15 августа: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела Фото: Какой праздник 15 августа (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

15 августа 2021 года почитается память Стефана Первомученика, которого называют покровителем лошадей. В народе праздник именуют Степановым днем, и у него есть свои особенности.

Что нужно сделать обязательно в этот день, каких традиций придерживаться, что делать запрещено и кто празднует день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно сделать в этот день

Ранее Стефану молились о здоровье и защите этих животных, которые издавна являются помощниками людей. На работу 15 августа лошадей не выводили, их баловали вкусняшками и мыли.

Считалось, что те, у кого в хозяйстве есть лошади, могут привлечь в этот день в дом большую удачу.

По одной из традиций было принято плести Степанов Венок. Его делают из таких растений как божьи слезки, клевер, мята, пижма, ромашка. В народе верили, что он приносит в дом мир, согласие, исцеляет и уберегает от злых духов. От такого венка брали небольшую часть и заваривали, если в дом пришла беда.

Юные девушки стремились встать пораньше и умыться "серебряной" водой (с монетой или другим изделием из этого метала). Это поможет надолго сохранить красоту и здоровье.

Что запрещено делать на праздник

Шуметь, устраивать громкие гуляния, пить алкоголь. Ведь 15 августа - второй день Успенского поста.

Перерабатывать и переедать, иначе могут появиться серьезные проблемы со здоровьем.

Нельзя смотреть страшные фильмы и читать страшные книги. В противном случае это приведет к серьезным проблемам.

Брать и давать деньги в долг, иначе финансовых потерь не миновать.

Важные приметы в Стефанов день

  • Какой будет погода с утра, такой и следующие шесть недель.
  • Пошел дождь - к богатому урожаю картофеля.
  • Кошка спит весь день - к ненастной погоде.
  • Лягушки громко квакают на болотах и прудах - к теплу.
  • Новолуние - к дождливой погоде, растущая луна - к засухе.

День ангела празднуют:

Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздничных дней в сентябре 2021. Стало известно, сколько будем работать и отдыхать.

Также сообщалось, когда мы отпразднуем "Три Спаса" и что нужно сделать обязательно в эти дни.

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