Праздник 11 июля: что строго запрещено делать накануне Петра и Павла

11 июля 2021 года в церкви чтят память Кира и Иоанна. В народе этот день называли Крапивным заговеньем , соответственно, многие традиции, обряды и приметы праздника связаны с крапивой. Также сегодня последний день Петрова поста.

Что можно и нельзя делать накануне большого праздника, у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции 11 июля

В канун Петрова дня было принято долго не ложиться спать и веселиться до самого утра.

А если вам удастся найти цветущее растение "петров крест" и вырвать его с корнем, вас ждет небывалая удача. Считалось, что корень растения может привести вас к кладу.

На Крапивное заговенье нужно было успеть сварить суп из крапивы, ведь после этого дня растение теряло свои целебные свойства.

Кроме супа из крапивы готовили салаты, начинки для пирожков, ее квасили и солили.

А отвары и настои из листьев молодой крапивы, верили в народе, способны были восстанавливать и останавливать внутреннее кровотечение. А девушки применяли крапиву для красоты - отвар растения делал волосы крепче и препятствовал их выпадению.

Кроме того растению приписывали мистические свойства. Семена крапивы жгли на углях и пускали дым по дома - таким способом жилище защищали от дурного глаза. Для защиты от нечистой силы крапиву вешали на окна и двери.

Что нельзя делать в этот день

Ссориться, иначе спор затянется надолго, конфликтовать без повода.

Рано ложиться спать.

Выливать питьевую воду.

Жениться, так как придется идти под венец еще раз.

Стричь детей до года, иначе они будут плохо говорить.

Покупать мед, так как он может испортиться.

Спать днем, иначе будет болеть голова.

Приметы на 11 июля

Кукушка переставала куковать, значит зима будет ранней.

Запел соловей, осень будет теплой.

Старая кошка начинает играть, это к дождю.

Скот сбивается в кучу к непогоде.

Погода безветренная, а лес шумит - к дождю.

Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листьев.

11 июля заканчивается Петров пост

Накануне празднования Дня Петра и Павла 12 июля, заканчивается Петров пост, который начался 28 июня и был очень коротким из-за поздней Пасхи.

В этот день разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.

Именины сегодня отмечают:

Герман, Иван, Павел, Сергей, Василий, Герман, Григорий, Иосиф.