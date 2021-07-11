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Свято 11 липня: що суворо заборонено робити напередодні Петра і Павла

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Неділя 11 липня 2021 05:57
Свято 11 липня: що суворо заборонено робити напередодні Петра і Павла Фото: Яке свято відзначається 11 липня 2021 року (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

11 липня 2021 року в церкві вшановують пам'ять Кіра та Іоанна. У народі цей день називали Кропив'яним заговінням, відповідно, багато традицій, обрядів і прикмет свята пов'язані з кропивою. Також сьогодні останній день Петрова посту.

Що можна і не можна робити напередодні великого свята, у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції 11 липня

Напередодні Петрова дня було прийнято довго не лягати спати і веселитися до самого ранку.

А якщо вам вдасться знайти квітучу рослину "петрів хрест" і вирвати його з коренем, вас чекає небувала удача. Вважалося, що корінь рослини може привести вас до кладу.

На Кропив'яне заговіння потрібно було встигнути зварити суп з кропиви, адже після цього дня рослина втрачала свої цілющі властивості.

Крім супу з кропиви готували салати, начинки для пиріжків, її квасили і солили.

А відвари і настої з листя молодої кропиви, вірили в народі, здатні були відновлювати і зупиняти внутрішню кровотечу. А дівчата застосовували кропиву для краси - відвар рослини робив волосся міцніше і перешкоджав їх випаданню.

Крім того, рослині приписували містичні властивості. Насіння кропиви палили на вугіллі і пускали дим по будинку - таким способом житло захищали від лихого ока. Для захисту від нечистої сили кропиву вішали на вікна і двері.

Що не можна робити в цей день

  • Сваритися, інакше суперечка затягнеться надовго, конфліктувати без приводу.
  • Рано лягати спати.
  • Виливати питну воду.
  • Одружитися, бо доведеться йти під вінець ще раз.
  • Стригти дітей до року, інакше вони будуть погано говорити.
  • Купувати мед, позаяк він може зіпсуватися.
  • Спати вдень, інакше буде боліти голова.

Прикмети на 11 липня

  • Зозуля переставала кувати, значить зима буде ранньою.
  • Заспівав соловей, осінь буде теплою.
  • Стара кішка починає грати, це до дощу.
  • Худоба збивається в купу до негоди.
  • Погода безвітряна, а ліс шумить - до дощу.
  • Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.

11 липня закінчується Петрів піст

Напередодні святкування Дня Петра і Павла 12 липня, закінчується Петрів піст, який почався 28 червня і був дуже коротким через пізнього Великодня.

У цей день дозволяється їсти їжу з рослинною олією і рибу, вино.

Іменини сьогодні відзначають:

Герман, Іван, Павло, Сергій, Василь, Герман, Григорій, Йосип.

Ми також писали, що категорично не можна робити на Петра і Павла, яких традицій і обрядів слід дотримуватися.

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