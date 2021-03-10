Праздник 10 марта и важные запреты: что нужно сделать в этот день, у кого именины

10 марта 2021 по православной традиции почитают святого Тарасия, в народе его также называют Тарасий Бессонный или Тарасий-кумовщик. В этом году сегодня также отмечается третий день масленичной недели, который называют Лакомка, или Скоромная среда.

Этот день овеян различными традициями, приметами и запретами. Что можно и нельзя делать сегодня - читайте в нашем материале.

Кто такой Тарасий, и почему этот день посвящен ему

Тарасий был архиепископом Константинопольским, который взыскал себе славу за свои добрые дела. Священнослужитель защищал слабых и обездоленных, занимался строительством приютов, больниц.

Чтобы почтить память святого Тарасия, раздайте сегодня милостыню нуждающимся. Чем больше дадите, тем больше вам вернется.

В этот день можно сходить в храм и попросить преподобного Тарасия о защите и покровительстве.

Что можно и нужно делать сегодня

Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

Кладите в этот день деньги на кухонный стол, тогда ваши финансы будут приумножаться.

Если в семье заболевал ребенок, люди молились преподобному Тарасию над непочатой водой. После этого ребенку нужно было сделать три глотка, а остатками - умыться.

Согласно "масленичной" традиции, на третий день недели - Лакомку - ходят на блины к теще. Хозяйки приглашают своих зятьев на праздничный обед и угощают их блинами, пирогами и другими угощениями. Этот день считался удачным поводом, чтобы наладить отношения в родне, подружиться и выразить свою признательность.

Приметы на 10 марта

У месяца крутые рога - ждите похолодания.

Выпал снег - перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Каркают вороны - лето будет дождливым.

Грачи вьют гнезда на деревьях - установится теплая погода.

Снег растаял - к половодью.

Если входная дверь с петель сорвалась - беды не миновать.

Что сегодня категорически нельзя делать

В этот день нельзя ложиться спать в дневное время. Тот, кто решит нарушить запрет, может впустить в свой организм лихорадку.

Женщинам нельзя укладывать ребенка спать днем. В народе верили, что мать, уложившая чадо днем, не сможет потом спокойно его разбудить.

Нельзя заглядывать в чужие окна и приглашать в дом чужих людей.

Мужчинам нельзя работать или же что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.

Мыслить негативно. Этот день обладает сильной энергетикой, поэтому все, о чем вы подумаете, притянется к вам в двойном размере.

Стричься или проводить какие-либо процедуры с волосами.

Нельзя выбрасывать из дома старые вещи. Они могут забрать с собой все хорошее. Не стоит отдавать другому ребенку детские вещи, иначе вместе с ними отдадите и здоровье своего чада.

У кого 10 марта именины

Именины сегодня отмечают Тарас, Евгений, Александр, Николай, Федор и Антон.