Праздник 10 марта и важные запреты: что нужно сделать в этот день, у кого именины
10 марта 2021 по православной традиции почитают святого Тарасия, в народе его также называют Тарасий Бессонный или Тарасий-кумовщик. В этом году сегодня также отмечается третий день масленичной недели, который называют Лакомка, или Скоромная среда.
Этот день овеян различными традициями, приметами и запретами. Что можно и нельзя делать сегодня - читайте в нашем материале.
Кто такой Тарасий, и почему этот день посвящен ему
Тарасий был архиепископом Константинопольским, который взыскал себе славу за свои добрые дела. Священнослужитель защищал слабых и обездоленных, занимался строительством приютов, больниц.
Чтобы почтить память святого Тарасия, раздайте сегодня милостыню нуждающимся. Чем больше дадите, тем больше вам вернется.
В этот день можно сходить в храм и попросить преподобного Тарасия о защите и покровительстве.
Что можно и нужно делать сегодня
Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.
Кладите в этот день деньги на кухонный стол, тогда ваши финансы будут приумножаться.
Если в семье заболевал ребенок, люди молились преподобному Тарасию над непочатой водой. После этого ребенку нужно было сделать три глотка, а остатками - умыться.
Согласно "масленичной" традиции, на третий день недели - Лакомку - ходят на блины к теще. Хозяйки приглашают своих зятьев на праздничный обед и угощают их блинами, пирогами и другими угощениями. Этот день считался удачным поводом, чтобы наладить отношения в родне, подружиться и выразить свою признательность.
Приметы на 10 марта
- У месяца крутые рога - ждите похолодания.
- Выпал снег - перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.
- Каркают вороны - лето будет дождливым.
- Грачи вьют гнезда на деревьях - установится теплая погода.
- Снег растаял - к половодью.
- Если входная дверь с петель сорвалась - беды не миновать.
Что сегодня категорически нельзя делать
В этот день нельзя ложиться спать в дневное время. Тот, кто решит нарушить запрет, может впустить в свой организм лихорадку.
Женщинам нельзя укладывать ребенка спать днем. В народе верили, что мать, уложившая чадо днем, не сможет потом спокойно его разбудить.
Нельзя заглядывать в чужие окна и приглашать в дом чужих людей.
Мужчинам нельзя работать или же что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.
Мыслить негативно. Этот день обладает сильной энергетикой, поэтому все, о чем вы подумаете, притянется к вам в двойном размере.
Стричься или проводить какие-либо процедуры с волосами.
Нельзя выбрасывать из дома старые вещи. Они могут забрать с собой все хорошее. Не стоит отдавать другому ребенку детские вещи, иначе вместе с ними отдадите и здоровье своего чада.
У кого 10 марта именины
Именины сегодня отмечают Тарас, Евгений, Александр, Николай, Федор и Антон.
Ранее мы писали, какие вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать из дома, чтобы не навлечь беду.
Также сообщалось, что в марте украинцев ждет затяжная магнитная буря.