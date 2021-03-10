Свято 10 березня і важливі заборони: що потрібно зробити в цей день, у кого іменини
10 березня 2021 за православною традицією вшановують святого Тарасія, в народі його також називають Тарасій Безсонний або Тарасій-кумовщик. В цьому році сьогодні також відзначається третій день масляного тижня, який називають Лакомка, або Скоромна середа.
Цей день овіяний різними традиціями, прикметами і заборонами. Що можна і не можна робити сьогодні - читайте в нашому матеріалі.
Хто такий Тарасій, і чому цей день присвячений йому
Тарасій був архиєпископом Константинопольським, який отримав славу за свої добрі справи. Священнослужитель захищав слабких і знедолених, займався будівництвом притулків, лікарень.
Щоб вшанувати пам'ять святого Тарасія, роздайте сьогодні милостиню нужденним. Чим більше дасте, тим більше вам повернеться.
У цей день можна сходити в храм і попросити преподобного Тарасія про захист і заступництво.
Що можна і потрібно робити сьогодні
Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.
Кладіть у цей день гроші на кухонний стіл, тоді ваші фінанси будуть примножуватися.
Якщо в родині захворіла дитина, люди молилися преподобному Тарасію над непочатою водою. Після цього дитині потрібно було зробити три ковтки, а залишками - вмитися.
Згідно з "масляною" традицією, на третій день тижня - Ласунку - ходять на млинці до тещі. Господині запрошують своїх зятів на святковий обід і пригощають їх млинцями, пирогами та іншими стравами. Цей день вважався вдалим приводом, щоб налагодити стосунки в родині, подружитися і висловити свою вдячність.
Прикмети на 10 березня
- У місяця круті роги - чекай похолодання.
- Випав сніг - перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.
- Каркають ворони - літо буде дощовим.
- Граки в'ють гнізда на деревах - буде тепла погода.
- Сніг розтанув - до врожаю.
- Якщо вхідні двері з петель зірвалися - біди не минути.
Що сьогодні категорично не можна робити
В цей день не можна лягати спати в денний час. Той, хто вирішить порушити заборону, може впустити в свій організм лихоманку.
Жінкам не можна укладати дитину спати вдень. У народі вірили, що мати, що поклала дитя спати вдень, не зможе потім спокійно його розбудити.
Не можна заглядати в чужі вікна і запрошувати в дім чужих людей.
Чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, позаяк потім всі плани можуть зруйнуватися.
Мислити негативно. Цей день володіє сильною енергетикою, тому все, про що ви подумаєте, притягнеться до вас у подвійному розмірі.
Стригтися або проводити будь-які процедури з волоссям.
Не можна викидати з будинку старі речі. Вони можуть забрати з собою все хороше. Не варто віддавати іншій дитині дитячі речі, інакше разом з ними віддасте і здоров'я свого дитяти.
У кого 10 березня іменини
Сьогодні іменини відзначають Тарас, Євген, Олександр, Микола, Федір та Антон.
Раніше ми писали, які речі ні в якому разі не можна викидати з будинку, щоб не накликати біду.
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