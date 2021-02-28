Православный календарь на март 2021: полный список важных дат

1 марта 2021 года - Святого Макария митрополита Московского и Коломенского.

2 марта 2021 года - Великомученика Феодора Тирона, Священномученика Ермогена, патриарха Московского, чудотворца.

3 марта 2021 года - Святого Льва, папы Римского, Преподобного Космы Яхромского.

4 марта 2021 года - Преподобного Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских. Апостолов Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной Апфии.

5 марта 2021 года - Благоверного князя Ярослава Мудрого.

6 марта 2021 года - Козельщанской иконы Божией Матери.

6 марта 2021 года - Вселенская мясопустная, поминальная, родительская суббота.

7 марта 2021 года - Неделя о страшном суде (мясопустная)

С 8 по 14 марта 2021 года - Масленица (сырная седмица). Сплошная седмица, без мяса.

С 8 по 14 марта Масленица

8 марта 2021 года - Священномученика Поликарпа, епископа Смиренского. Преподобного Поликарпа Брянского.

9 марта 2021 года - Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

10 марта 2021 года - Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского, Священномученика Александра пресвитера, пpеподобномученицы Мстиславы.

11 марта 2021 года - Святителя Порфирия, архиепископа.

12 марта 2021 года - Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.

13 марта 2021 года - Преподобного Василия исповедника.

14 марта 2021 года - Прощеное воскресенье (последний день Масленицы).

14 марта 2021 года - Заговенье на Великий пост в 2021 году. Неделя сыропустная.

14 марта 2021 года - День памяти преподобной мученицы Евдокии и мучеников Нестора и Тривимия.

С 15 марта по 1 мая 2021 года - Великий пост в 2021 году.

15 марта начинается Великий пост

15 марта 2021 года - Чистый понедельник, начало Великого поста.

16 марта 2021 года - Волоколамской иконы Божией Матери.

17 марта 2021 года - День памяти благоверного князя Даниила Московского.

19 марта 2021 года - Обретение Честного Креста и гвоздей святой царицею Еленою во Иерусалиме.

19 марта 2021 года - Празднование икон Божией Матери: Ченстоховскoй, Шестоковской и "Благодатное небо". Католики в этот день отмечают День Святого Иосифа.

20 марта 2021 года - Иконы Божией Матери "Споручница грешных".

21 марта 2021 года - Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия.

21 марта 2021 года - Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.

22 марта 2021 года - Праздник 40 мучеников Севастийских.

22 марта 2021 года - Начинается 2-я седмица Великого поста.

23 марта 2021 года - Мучеников Кондрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих.

24 марта 2021 года - Святителя Евфимия, архиeпископа Новгородского, чудотворца. Католики отмечают в этот день Рождество Святого Иоанна Крестителя и Благовещение Девы Марии.

25 марта 2021 года - Преподобного Феофана, исповедника.

26 марта 2021 года - Молдавской иконы Божией Матери.

27 марта 2021 года - Родительская Суббота. Поминовение усопших.

27 марта 2021 года - Празднование Феодоровской-Комстромской икoны Божией Матери.

28 марта 2021 года - Неделя святого Георгия Паламы, 2-я неделя Великого поста. Вход Господень в Иерусалим.

28 марта 2021 года - Священномученика Алексия пресвитерa.

29 марта 2021 года - Начинается 3-я седмица Великого поста.

29 марта 2021 года - Преподобного Христодула Патмосского чудотворца.

30 марта 2021 года - День памяти преподобного Алексия, человека Божия.

31 марта 2021 года - Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.