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Врач дала рецепт необычного алкогольного напитка на Новый год: на белом вине

Автор: Татьяна Турчаникова

Хочется на Новый год порадовать себя, родных и гостей необычными вкусными блюдами и напитками? При этом без сложностей в приготовлении и без угрызений совести после праздников.

Одним из таких рецептов поделилась врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram.

Она рассказала, как приготовить необычный глинтвейн и заверила, что все, кто его попробует, получат настоящее вкусовое удовольствие!

Глинтвейн (фото: pexels.com)

Глинтвейн из сухого белого вина

Ингредиенты на 1 литр

  • Вино сухое белое – 750 мл,
  • Анис / бадьян – 10 звездочек,
  • Семена фенхеля – 1 ст. л.,
  • Лимон – 1 шт.,
  • Лист лайма – 5-6 шт.,
  • Ананас – 250 г,
  • Мята – 2-3 веточки,
  • Вода питьевая – 250 мл.

Гости будут в восторге (фото: pexels.com)

Приготовление:

  1. Ананас зарумянить в духовке под грилем, переложить в сотейник, залить стаканом воды (250 мл), взбить блендером, довести до кипения, добавить лист лайма, семена фенхеля и анис.
  2. Томить на слабом огне под крышкой в течение 15-20 минут, на грани закипания. Периодически помешивать.
  3. В кастрюле для глинтвейна объединить ананасовое пюре и вино, перемешать и довести до кипения, снять с огня и дать настояться под крышкой в течение 10-15 минут.
  4. Лимон нарезать тонкими слайсами, переложить в графин (термос) для глинтвейна, добавить мяту, залить горячее вино (если вас смущает мутность, можно процедить через сито, но часть вкуса будет утрачена).

Веселых праздников!

Раньше нутрициолог дала рецепт теплого салата на Новый год, сытно и вкусно.

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