Все было понятно очень давно: участник "Холостячки" раскрыл секрет Мишиной

Евгений Ковтуненко, один из самых скандальных участников шоу "Холостячка", рассказал, как впервые увидел Ксению Мишину, как героиня проекта отказала ему в поцелуи, и с каким осадком он покинул шоу.

Об этом молодой человек поведал в YouTube-шоу "Тушите свет".

"Я чуть не всра*ся там на той первой вечеринке… Я смотрю и понимаю, что меня плавит. Она – офигенная. От нее такая энергетика! Я очень люблю, когда девушка красивая, когда она наполнена, когда от нее сумасшедшая энергетика, когда личность", – заявил он.

Евгений рассказал, что пошел на проект из-за сложного 2020-года. Он был настолько сложным для бизнесмена, что проект стал для него своего рода отвлекающим занятием.

Но и там его ждали неприятные моменты. Один из таких, когда он застал Ксению за поцелуем с другим.

"Мишина предупредила, что она актриса, и это бывает. Но зачем тянуть пацанов и показывать: Я вот это имела в виду", – сказал он и показал жестом поцелуй.

Когда Женя понял, что с Ксенией у него потерялась связь, он стал разочаровываться. И произошло это задолго до конца проекта – уже тогда было видно, что Ксения неравнодушна к Александру Эллерту.

"Первый раз я понял, что уходит поезд, это когда Мишина вернулась с Эллертом со свидания Эллерта. Я словил их взгляд и понимаю, что это взгляд других людей… Там точно что-то было", – добавил он.

Вторым "звоночком" для него стало, когда Ксения отказала Евгению в поцелуе в Карпатах.

Участник "Холостячки" рассказал об отношениях с Ксенией Мишиной

Евгению 36 лет, он владелец юридической компании, совладелец ресторана в столице, а также бренд-шеф своего заведения.

Напомним, что Евгений дошел до четвертьфинала "Холостячки", но Ксения Мишина попрощалась с ним, оставив в шоу Андрея Рыбака, Алексея Тригубенко и Александра Эллерта. Последний и стал избранником актрисы.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина сменила фамилию.