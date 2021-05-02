Пономарев записал со звездами уникальное песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках (видео)

Кроме голоса автора музыки произведения, можно также услышать украинских звезд Виктора Павлика, Тоню Матвиенко, Олю Цибульскую, Виталия Козловского, Тараса Тополю, Арсена Мирзояна, Наталью Холоденко, Злату Огневич, DZIDZIO, а также оперного певца Хэ Му и настоятеля монастыря в Грузии схиархимандрита отца Серафима.

Александр Пономарев представил клип на песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках (фото: скриншот с видео)

Отмечается, что "Христос Воскрес" исполняют во всем мире, но под разную музыку. Сейчас же Пономарев создал единую мелодию на всех.

Это стало первым в мире унифицированным пасхальным песнопением "Христос Воскрес", слова которого не менялись сотни лет.

Подобная практика ранее никем не использовалась.

Артисты пели в сопровождении оркестра и хора заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ, детского хора Art music school ZABAVA, и под звуки бандуры Марины Круть.

Песнопение начинается на украинском, а далее продолжается на арамейском, китайском, итальянском, турецком, польском, английском, грузинском, испанском, греческом, французском и старославянском языках. В финале тоже звучит украинский - уже хором. Произведение длится около семи с половиной минут.

Видео: "Христос Воскрес" 12 голосов - Александр Пономарев