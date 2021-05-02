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Пономарев записал со звездами уникальное песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках (видео)

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 07:55
Пономарев записал со звездами уникальное песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках (видео) Фото: Александр Пономарев представил песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках (скриншот youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

Знаменитый украинский певец Александр Пономарев к празднику Пасхи представил концептуальное песнопение "Христос Воскрес", в записи которого принимали участие отечественные и иностранные артисты, а само произведение исполняется на 12 языках.

Клип на песнопение опубликован на YouTube-канале Пономарева.

Кроме голоса автора музыки произведения, можно также услышать украинских звезд Виктора Павлика, Тоню Матвиенко, Олю Цибульскую, Виталия Козловского, Тараса Тополю, Арсена Мирзояна, Наталью Холоденко, Злату Огневич, DZIDZIO, а также оперного певца Хэ Му и настоятеля монастыря в Грузии схиархимандрита отца Серафима.

Пономарев записал со звездами уникальное песнопение &quot;Христос Воскрес&quot; на 12 языках (видео)

Александр Пономарев представил клип на песнопение "Христос Воскрес" на 12 языках (фото: скриншот с видео)

Отмечается, что "Христос Воскрес" исполняют во всем мире, но под разную музыку. Сейчас же Пономарев создал единую мелодию на всех.

Это стало первым в мире унифицированным пасхальным песнопением "Христос Воскрес", слова которого не менялись сотни лет.

Подобная практика ранее никем не использовалась.

Артисты пели в сопровождении оркестра и хора заслуженного академического ансамбля песни и танца ВСУ, детского хора Art music school ZABAVA, и под звуки бандуры Марины Круть.

Песнопение начинается на украинском, а далее продолжается на арамейском, китайском, итальянском, турецком, польском, английском, грузинском, испанском, греческом, французском и старославянском языках. В финале тоже звучит украинский - уже хором. Произведение длится около семи с половиной минут.

Видео: "Христос Воскрес" 12 голосов - Александр Пономарев

Ранее сообщалось, что DZIDZIO поразил мощным исполнением Гимна Украины в сопровождении симфонического оркестра.

Также мы писали о том, что недавно китайская звезда поразил исполнением украинского хита, и люди в зале поднимались с мест с аплодисментами.

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