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Пономарьов записав із зірками унікальний піснеспів "Христос Воскрес" 12 мовами (відео)

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 07:55
Пономарьов записав із зірками унікальний піснеспів "Христос Воскрес" 12 мовами (відео) Фото: Олександр Пономарьов представив піснеспів "Христос Воскрес" 12 мовами (скріншот youtube.com)
Автор: Володимир Костирін

Знаменитий український співак Олександр Пономарьов до свята Великодня представив концептуальний піснеспів "Христос Воскрес", у записі якого брали участь вітчизняні та іноземні артисти, а сам твір виповнюється 12 мовами.

Кліп на піснеспів опублікований на YouTube-каналі Пономарьова.

Крім голосу автора музики твору, можна також почути українських зірок Віктора Павлика, Тоню Матвієнко, Олю Цибульську, Віталія Козловського, Тараса Тополю, Арсена Мірзояна, Наталію Холоденко, Злату Огнєвіч, DZIDZIO, а також оперного співака Хе Му і настоятеля монастиря в Грузії схиархимандрита отця Серафима.

Пономарьов записав із зірками унікальний піснеспів &quot;Христос Воскрес&quot; 12 мовами (відео)

Олександр Пономарьов представив кліп на піснеспів "Христос Воскрес" 12 мовами (фото: скріншот з відео)

Зазначається, що "Христос Воскрес" виконують у всьому світі, але під різну музику. Зараз же Пономарьов створив єдину мелодію на всіх.

Це стало першим у світі уніфікованим великоднім піснеспівом "Христос Воскрес", слова якого не змінювалися сотні років.

Подібна практика раніше ніким не використовувалася.

Артисти співали у супроводі оркестру та хору заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ, дитячого хору Art music school ZABAVA, та під звуки бандури Марини Круть.

Спів починається українською, а далі продовжується арамейською, китайською, італійською, турецькою, польською, англійською, грузинською, іспанською, грецькою, французькою та старослов'янською мовами. У фіналі теж звучить українська - вже хором. Твір триває близько семи з половиною хвилин.

Відео: "Христос Воскрес" 12 голосів - Олександр Пономарьов

Раніше повідомлялося, що DZIDZIO вразив потужним виконанням Гімну України у супроводі симфонічного оркестру.

Також ми писали про те, що нещодавно китайська зірка вразив виконанням українського хіта, і люди в залі піднімалися з місць з оплесками.

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