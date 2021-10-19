ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Полнолуние в октябре 2021: как оно может повлиять на жизнь людей

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 21:00
Полнолуние в октябре 2021: как оно может повлиять на жизнь людей Полнолуние в октябре 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полнолуние в октябре 2021 года наступит уже завтра, 20 октября. Точное время – в 17 часов 57 минут и пройдет оно под знаком Овен. Это полнолуние может повлиять на самочувствие и жизнь людей. Может повыситься импульсивность в поступках, вырастет конфликтность и эмоциональность, повысится активность.

Что принесет людям октябрьское полнолуние, рассказала для Lite известный астролог Арина Артуровна.

В данном периоде наблюдается дисбаланс жизненных ситуаций, что не может не сказаться на импульсивности и психическом аспекте характера человека. Все будут стремиться к доминированию, уровень эйфории и азарта быстро повышается.

Определенную степень опасности вызывает то, что в таких ситуациях резко возрастает количество спонтанных действий, базирующихся на навязывании своей воли другим.

Может, это будет совсем непросто, но в данной ситуации лучшим выходом будет временный отказ от оформления договоров, коммунальных счетов, смет, коррекции бизнес-планов и прочей финансовой и технической документации. Если избежать таких моментов не получается, то в работе с деловыми бумагами следует уделять максимальное внимание всем пунктам.

Могут возникнуть некоторые проблемы и в семье - дети также становятся чрезвычайно активными и непослушными, практически полностью игнорируя мнения и советы взрослых.

Для чего это Полнолуние подходит:

  • для работы, которая запланирована для выполнения в кратчайшие сроки;
  • для дел, при исполнении которых нужно использовать инновационные подходы, материалы и технологии;
  • для дел, требующих быстрой реакции и адекватного восприятия действительности;
  • для профессиональной деятельности, имеющей непосредственное отношение к металлу и огню – в металлургии, тяжелой промышленности, технических специальностях, медицине;
  • для починки разных приборов – как из домашнего обихода, так и офисной либо производственной техники;
  • для ведения строительных и ремонтных работ, а также оформления интерьера и экстерьера;
  • для деловых поездок, командировок, симпозиумов, конференций и прочее.

Что не стоит делать в Полнолуние

Не стоит выяснять отношения и конфликтовать с близкими людьми.

Постарайтесь не принимать скоропалительных решений

Не стоит разрывать отношения с близкими людьми или партнерами по бизнесу.

Напомним, ранее мы писали о том, что до конца октября нас ждет удивительный период.

А также рассказывали о том, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 18 по 24 октября.

Читайте LITE в Google News
полнолуние астролог Гороскоп
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации
Эти фото из ковид-больницы Харькова заставят вас пересмотреть отношение к вакцинации