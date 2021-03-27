Полнолуние в марте 2021: какие есть запреты и опасности в этот период

По словам специалиста, именно в этот период будут видны все нюансы и трудности в личных, бизнесовых и семейных отношениях – как минусы, так и плюсы всех ситуаций. Решить эти проблемы можно с помощью дипломатии, консенсуса и удовлетворения обеих сторон.

Прислушайтесь к вашим партнерам

"Уберите свой эгоцентризм и прислушайтесь к партнеру. И тогда полнолуние поможет указать вам, с кем вам стоит вести совместные проекты, с кем и как выстраивать долгосрочные перспективные отношения, каким образом выстроить командную роботу", - советует Арина Артуровна.

Она добавила, что наступает отличное время, чтобы уменьшить дозу формальности, проявить аристократизм, хорошие манеры, посоветоваться с коллегами или компетентными людьми в своей отрасли. А вот конфликты провоцировать не стоит, под запретом также недоброжелательность, эгоизм, хамство – все это приедет к срыву сделок и планов.

Еще один астролог – Юлия Погорельченко, сообщила на своей странице в Instagram о том, что в Полнолуние появится много энергии и сил. Наступит отличное время для мощного рывка в осуществлении задач.

Используйте момент, чтобы помириться с близкими

"В это Полнолуние максимально поднимутся вопросы отношений, кто-то захочет что-то изменить, кто-то примерится, кто-то найдёт в себе силы решить все назревшие вопросы. Отличное время на примирение, если к нему готовы обе стороны, но если кто-то против, то лучше отложить этот шаг, высока вероятность конфликтов. Особенно сложно будет договориться женщинам. Можно сделать рывок для решения юридических вопросов", - рассказала астролог.

Она порекомендовала быть терпимее к близким, так как могут зашкаливать эмоции, не планировать ничего важного, так как есть риск срыва планов или кардинального изменения и постараться перенести на другой день плановые хирургические операции.