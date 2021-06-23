ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Полнолуние в Козероге: что нельзя делать, и кому этот период опасен

Новина українською →
Среда 23 июня 2021 21:00
Полнолуние в Козероге: что нельзя делать, и кому этот период опасен Фото: Полнолуние 24 июня 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Полнолуние в Козероге произойдет 24 июня в 21:39 по киевскому времени. Астролог рассказала, чего ждать от этого события в финансах, личной жизни и здоровье. Кому этот период грозит опасностями, что нужно сделать, а от чего лучше воздержаться. Обо всем этом читайте ниже в нашем материале.

Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.

"Полнолуние в Козероге пройдет более сдержано, чем обычно. Особых эмоций оно не даст, но поможет сконцентрироваться на определенной программе действий и задуманном вами плане. Прекрасно в такие дни планировать планирование, тем более что уже Меркурий пошел в прямое (директное) движение", - отмечает специалист.

А вот все что отвлекает от цели, нужно убирать и отрезать не жалея. Этот период очень хорош для распределения обязанностей, организационных вопросов, обращения в высшие органы или инстанции. Самое время для начала долговременных проектов.

В здоровье это время хорошо подходит для косметического ухода за кожей, волосами и ногтями. Также можно проводить дренажи и детоксы организма.

Но есть и опасности, так как в эти дни увеличивается риск переломов костей, так же может ныть спина и поясница. Если вы склонны к таким рискам и проблемам, поберегите себя.

В финансах следует экономить и накапливать, целесообразно распоряжаться материальными благами.

А вот в отношениях полнолуние подходит для конструктивных разговоров и долгосрочных предложений.

Ранее астролог также предупредила про все самые важные события июня 2021, которые так или иначе будут влиять на жизнь каждого из нас.

Читайте LITE в Google News
полнолуние
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус