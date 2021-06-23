Полнолуние в Козероге: что нельзя делать, и кому этот период опасен

Полнолуние в Козероге произойдет 24 июня в 21:39 по киевскому времени. Астролог рассказала, чего ждать от этого события в финансах, личной жизни и здоровье. Кому этот период грозит опасностями, что нужно сделать, а от чего лучше воздержаться. Обо всем этом читайте ниже в нашем материале.

"Полнолуние в Козероге пройдет более сдержано, чем обычно. Особых эмоций оно не даст, но поможет сконцентрироваться на определенной программе действий и задуманном вами плане. Прекрасно в такие дни планировать планирование, тем более что уже Меркурий пошел в прямое (директное) движение", - отмечает специалист.

А вот все что отвлекает от цели, нужно убирать и отрезать не жалея. Этот период очень хорош для распределения обязанностей, организационных вопросов, обращения в высшие органы или инстанции. Самое время для начала долговременных проектов.

В здоровье это время хорошо подходит для косметического ухода за кожей, волосами и ногтями. Также можно проводить дренажи и детоксы организма.

Но есть и опасности, так как в эти дни увеличивается риск переломов костей, так же может ныть спина и поясница. Если вы склонны к таким рискам и проблемам, поберегите себя.

В финансах следует экономить и накапливать, целесообразно распоряжаться материальными благами.

А вот в отношениях полнолуние подходит для конструктивных разговоров и долгосрочных предложений.