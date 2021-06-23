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Повня в Козерозі: що не можна робити, і кому цей період небезпечний

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Середа 23 червня 2021 21:00
Повня в Козерозі: що не можна робити, і кому цей період небезпечний Фото: Повня 24 червня 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Повня у Козерозі відбудеться 24 червня о 21:39 за київським часом. Астролог розповіла, чого чекати від цієї події у фінансах, особистому житті і здоров'ї. Кому цей період загрожує небезпеками, що потрібно зробити, а від чого краще утриматися. Про все це читайте нижче в нашому матеріалі.

Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

"Повня в Козерозі пройде більш стримано, ніж зазвичай. Особливих емоцій вона не дасть, але допоможе сконцентруватися на певній програмі дій і задуманому вами плані. Прекрасно в такі дні планувати планування, тим більше що вже Меркурій пішов у прямий (директний) рух", - зазначає фахівець.

А ось все що відволікає від мети, потрібно прибирати і відрізати не шкодуючи. Цей період дуже хороший для розподілу обов'язків, організаційних питань, звернення до вищих органів або інстанцій. Саме час для початку довготривалих проектів.

В здоров'ї цей час добре підходить для косметичного догляду за шкірою, волоссям і нігтями. Також можна дренажі і детокси організму.

Але є і небезпека, так як в ці дні збільшується ризик переломів кісток, так само може нити спина і поперек. Якщо ви схильні до таких ризиків і проблем, побережіть себе.

В фінансах слід економити і накопичувати, доцільно розпоряджатися матеріальними благами.

А ось в стосунках повня підходить для конструктивних розмов і довгострокових пропозицій.

Раніше астролог також попередила про всі найважливіші події червня 2021, які так чи інакше впливатимуть на життя кожного з нас.

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