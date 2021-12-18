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Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в "Холодную Луну", чтобы не навлечь неудачи

Новина українською →
Суббота 18 декабря 2021 21:00
Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в "Холодную Луну", чтобы не навлечь неудачи Фото: Полнолуние в декабре 2021 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Полнолуние в декабре произойдет 19-го числа в 06:38 по киевскому времени. В это время Луна будет находится в созвездии Близнецы. Последнее полнолуние года часто называют "Холодной", "Морозной", "Снежной" Луной или "Луной длинной ночи", так как оно почти совпадает с днем зимнего солнцестояния.

Полная луна этого месяца окажется на небе 19 декабря в 06:38 по Киеву. Небесное светило в этот момент будет находиться в созвездии Близнецов. Иногда декабрьскую полную луну называют "Луна длинной ночи" - за то, что она освещает самую долгую ночь в году, а также "Морозная" или "Снежная".

Что можно и нельзя делать в этот период - читайте ниже в нашем материале Styler.

Как пишет Starwalk.space, имя каждого полнолуния отражает особенности месяца, во время которого это полнолуние происходит. И название "Холодная Луна" указывает на суровые погодные условия в декабре, когда температура воздуха заметно снижается.

Что рекомендуется делать в полнолуние?

В этот день полезно провести время в уединении, почитать книгу, посмотреть фильм или сериал, заняться рукоделием.

Также можно отправиться с семьей на прогулку, чтобы получить заряд позитивной энергии.

19 декабря благоприятно для:

  • поездок к родственникам,
  • медитаций и духовных практик,
  • занятий творчеством,
  • расслабления, отдыха, прогулок,

Кроме того нынешнее полнолуние совпадет с ретроградной Венерой, поэтому не исключено возвращение бывших, или же вас самих потянет пересмотреть свою старую телефонную книгу.

Для чего "Холодна Луна" неблагоприятна

Это время не очень подходит для изменений. Перемены, произошедшие в это время не принесут ни радости, ни удовлетворения.

Также считается, что в это время души людей будут обнажены, и тайные помыслы выйдут наружу. Поэтому нужно стараться излучать позитив, делать добрые дела - это вернется вам вдвойне.

Астрологи предупреждают, что полнолуние, вне зависимости от времени и названия, считается неблагоприятным периодом для множества дел. В это время не следует растрачивать энергию попусту.

Ранее астролог также рассказала про самые мощные события декабря 2021, которые будут влиять на жизнь каждого из нас.

Также мы писали, что запрещено делать в День зимнего солнцестояния.

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