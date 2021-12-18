Повня в грудні 2021: що не можна робити в "Холодний Місяць", щоб не накликати невдачі

Повний місяць Цього місяця опиниться на небі 19 грудня о 06:38 за Києвом. Небесне світило в цей момент буде перебувати в сузір'ї Близнюків. Іноді грудневу повний місяць називають "місяць довгої ночі" - за те, що вона висвітлює найдовшу ніч в році, а також" морозна "або"снігова".

Повня у грудні відбудеться 19-го числа о 06:38 за київським часом. В цей час Місяць буде знаходиться в сузір'ї Близнюки. Останній повний місяць року часто називають "Холодним"," Морозним"," Сніжним" Місяцем або "Місяцем довгої ночі", так як він майже збігається з днем зимового сонцестояння.

Що можна і не можна робити в цей період - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Як пише Starwalk.space, ім'я кожного повного місяця відображає особливості місяця, під час якого ця повня відбувається. І назва "Холодний Місяць" вказує на суворі погодні умови в грудні, коли температура повітря помітно знижується.

Що рекомендується робити в повний місяць?

У цей день корисно провести час на самоті, почитати книгу, подивитися фільм або серіал, зайнятися рукоділлям.

Також можна відправитися з сім'єю на прогулянку, щоб отримати заряд позитивної енергії.

19 грудня сприятливо для:

поїздок до родичів,

медитацій і духовних практик,

занять творчістю,

розслаблення, відпочинку, прогулянок,

Крім того нинішня повня співпаде з ретроградною Венерою, тому не виключено повернення колишніх, або ж вас самих потягне переглянути свою стару телефонну книгу.

Для чого "Холодний Місяць" несприятливий

Цей час не дуже підходить для інновацій. Зміни, що відбулися в цей час не принесуть ні радості, ні задоволення.

Також вважається, що в цей час душі людей будуть оголені, і таємні помисли вийдуть назовні. Тому потрібно намагатися випромінювати позитив, робити добрі справи - це повернеться вам подвійно.

Астрологи попереджають, що повний місяць, незалежно від часу і назви, вважається несприятливим періодом для безлічі справ. В цей час не слід витрачати енергію даремно.