Полина Логунова, Монро, Наталка Карпа и другие звездные гости на премьере "Ангелы Чарли" в Киеве

13 ноября в кинотеатре "ОСКАР" ТРЦ Gulliver состоялась премьера долгожданного фильма "Ангелы Чарли" - история нового поколения волшебных и опасных шпионок, которые работают на загадочного босса Чарли.

Первыми фильм посмотрели Дядя Жора, Соломия Витвицкая, Алексей Душка, Полина Логунова и Дмитрий Ступка, Руслан Багинский, Елена Бурба, Олимпия Вайтмусташ, Ирина Заря, Наталка Карпа, Злата Митрчелл, Юля Фреймут, Иванна Онофрийчук, Ирина Вицуп, Александра Новикова, Мери Фуртас, Марина Кальна, Яна Кензировская, Мира Марчук, Диана Глостер, Монро, Алекс Захарчук и другие гости.

Ангелы Чарли: сюжет фильма

Ангелы Чарли - трейлер

Агентство Таунсенд, где собраны самые отважные женщины, расширилось и теперь действует во многих странах мира. Бесстрашные и высококвалифицированные агенты, которых называют Ангелами, действуют по трое в команде. Знакомьтесь, это Сабина Уилсон (Кристен Стюарт), Елена Хофлин (Наоми Скотт) и Джейн Кано (Элла Балинска). Вместе со своей наставницей Босли (Элизабет Бэнкс) они способны выполнить любую поставленную перед ними задачу.

Комедийный боевик "Ангелы Чарли" – это новый вклад в франшизу, которая началась в 1970-е из телесериала и продолжилась в начале 2000-х двумя фильмами. Сначала анонсировалось, что новый проект будет перезапуском истории. Впоследствии выяснилось, что это не римейк или перезапуск, а скорее продолжение, которое будет включать в себя события оригинального сериала и фильмов, снятых МакДжи. Проектом занимается Элизабет Бэнкс: она является сопродюсером, соавтором сценария и режиссером, к тому же сыграла одну из ведущих ролей в картине.

Звездные гости на премьере фильма "Ангелы Чарли"

Монро

Алексей Душка

Злата Митрчелл

Соломия Витвицкая

Олимпия Вайтмусташ

Елена Бурба

Алекс Захарчук

Наталка Карпа

Анна Добрыднева

Иванна Онофрийчук

Иванна Онофрийчук и Дядя Жора

Руслан Багинский (справа)

Полина Логунова

Александра Новикова

Диана Глостер

Гости премьеры "Ангелы Чарли" (фото: Оскар)

Гости премьеры "Ангелы Чарли" (фото: Оскар)