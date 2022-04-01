С показов Prada в Милане на передовую: манекенщик из Броваров стал военным медиком

Лев имеет медицинское образование, которое ему пригодилось, когда войска РФ вторглись на территорию Украины.

Также парень в течение полутора лет изучал психологию, и знания ему эти очень понадобились на фронте.

Дорогую одежду Лев Улесов сменил на военную форму уже 27 февраля.

"Я боевой медик, и мой план состоит в том, чтобы спасать людей из горячих точек, оказывать первую помощь и вывозить раненых с линии фронта", - рассказал парень.

Лев говорит, что готов отстаивать свою землю до самого конца, пока война не закончится.

Сейчас модель позирует вот так:

А когда-то выглядел так:

Фото: Лев Улесов (instagram.com/kapamelb)