Погода в Украине станет еще хуже: придут морозы и сильные снегопады

Погода в Украине в ближайшие сутки не сильно порадует жителей страны. Ожидаются снегопады, метели, гололед и гололедица и к этому добавятся морозы почти во всех областях.

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, циклон наделал беды уже во многих областях Украины и призвала водителей не выезжать без надобности, так как ожидается снег, гололед, похолодание и порывистый ветер.

"Южный циклон прискакал к нам, насыпал снега, попортил нервы водителям, дороги закидал гололедом, при этом где тенорком, где альтом погудел сильным ветром, повысил расходы на горючее и отопления. Вот правда ума некоторым водителям не добавил. Тем, что до сих пор ездят на летней резине. Что завтра в Украине? Выезжать на летней резине не стоит. Снег, гололед, порывистый ветер, дальнейшее похолодание", - сообщила синоптик.

Карта погоды

Она отметила, что снегопады утихнут в южных областях, но накроют север, запад и Винницкую область.

"Снег в пятницу ожидается в северных, западных областях и в Винницкой области. Ближайшей ночью также циклон еще будет влиять на погоду центральной части и Юга, будет идти снег и мокрый снег. А вот завтра днем ​​в южной части Украины и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут и прекратятся. На Востоке днем ​​осадки – в Харьковской области, вплоть вечером мокрый снег и дождь дойдут до Луганской и Донецкой областей", - предупредила Диденко и анонсировала похолодание и морозы в большинстве областей.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 тепла, на крайнем юге + 3 + 6 градусов. Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается 2-9 градусов мороза, а в ночь на субботу на 30-е января, похолодание усилится", - добавила синоптик.

Карта погоды

В Киеве Диденко пообещала снег и резкое понижение температуры воздуха. Также она предупредила о гололеде.

"В Киеве завтра периодически будет идти снег, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах гололедица, внимательно с дистанциями! Ближайшей ночью уже в столице морозец, -5-7 градусов, завтра днем ​​ожидается 0-2 градуса мороза", - рассказала синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды на февраль.

А также рассказывали о том, что в Украине из-за снегопадов начали перекрывать движение на дорогах.