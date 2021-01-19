Погода на Крещение в Украине: где будут самые сильные морозы

Погода в Украине во вторник, 19 января, ожидается холодной и температура воздуха местами упадет до -21 градуса. В нескольких областях возможен небольшой снег.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны осадков не будет, однако ожидается пасмурная и холодная погода. В ночные часы температура воздуха упадет до -20 -16 градусов, днем ожидается от -15 до -12 градусов.

В южных областях переменная облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха составит -18 -15 градусов, в дневные часы столбики термометров покажут от -12 до -7 градусов. В Крыму сухо, ночью от -11 до -9 градусов, днем от -7 до -5 градусов.

На севере страны без существенных осадков, ночью температура упадет до -20 градусов, днем в регионе ожидается от -14 до -12 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, который охватит все области, кроме Волыни. Ночная температура воздуха будет колебаться от -22 до -18 градусов, на Закарпатье -14 -12 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от -13 до – 10 градусов, в Ужгороде -7 -5 градусов.

В центральной части страны без осадков, ночная температура упадет до -21 -19 градусов, днем от -13 до -11 градусов.

В Киеве на Крещение пасмурно, но без существенных осадков. Ночью от -20 до -18 градусов, днем градусники покажут от -15 до -13 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 19 января

Напомним, ранее мы писали о том, в каких областях начнут морозы отступать первыми.

А также рассказывали о том, что синоптики дали неутешительные прогнозы для Украины.