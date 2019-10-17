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Как побороть осеннюю хандру: простые и действенные советы от эксперта

Lite » Стиль жизни 17.10.2019 - 14:56
Как побороть осеннюю хандру: простые и действенные советы от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Осень принесет только радость, если следовать простым рекомендациям

Осень – это не только время разноцветных листьев и утренних туманов, теплых деньков как последнего дыхания ушедшего лета, но и депрессивных состояний и хандры. Сезонный упадок настроения и жизненных сил ненужно воспринимать как трагедию, а стоит грамотно дать отпор. О том, как это сделать рассказала в Instagram диетолог Кристина Лобановская.

Эксперт выделила три основных признака осенней депресии и предложила действенное решение для каждого из пунктов.

Признак № 1 — подавленное и тоскливое настроение, стремление к одиночеству. Утром так сложно вылезать из-под одеяла.

Совет: Каждое утро начинай не с кислого выражения лица и шаркающих шагов в ванную, а с чашечки чая, шоколадки и любимой музыки.

Как побороть осеннюю хандру: простые и действенные советы от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Признак № 2 — отсутствие аппетита, сонливость, резкое снижение активности. Апатия.

Совет: Осень — не самое лучшее время для маложировой диеты (салатики, фруктики). Поэтому ешь то, что тебе хочется. Разумеется, в разумных количествах.

Как побороть осеннюю хандру: простые и действенные советы от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Признак № 3 — излишняя раздражительность, бесят все и даже сам себя.

Совет: Улыбайся! И вокруг всем обязательно станет светлей, ведь недаром так поется в детской песенке. Улыбка не только поднимает настроение, но и заставляет людей забывать обо всех неприятностях. Все дело в том, что она способствует выработке эндорфинов — гормонов счастья.

Как побороть осеннюю хандру: простые и действенные советы от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Раз в день подходи к зеркалу и говори себе: "Я спокойна и уравновешенна, я люблю этот мир, и у меня обязательно все будет хорошо" или "Я самая обаятельная и привлекательная, все люди как люди, а я суперзвезда".

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