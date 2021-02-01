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Я плакал каждый день: Виктор Павлик откровенно рассказал о смерти сына

Понедельник 01 февраля 2021 14:26
Я плакал каждый день: Виктор Павлик откровенно рассказал о смерти сына
Виктор Павлик с сыном (фото: Facebook/Виктор Павлик)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Виктор Павлик, который ждет с новой женой ребенка, рассказал о смерти своего старшего сына от бывшей супруги. По словам исполнителя, он очень тяжело переживал смерть своего ребенка, умершего от онкологии. Павлу Павлику был всего 21 год, но коварная болезнь лишила его жизни.

О том, кто помог справиться с горем от утраты, Виктор рассказал в интервью программы "Зірковий шлях". Певец отметил, что жена Екатерина очень поддерживала его.

"Только Бог. И Катина поддержка", - ответил журналистам Павлик.

Также артист сообщил, что каждое воскресенье, если он в Киеве, ездит на могилу к умершему сыну.

"Думаю, что эта рана никогда не заживет, она немножко притупляется, но первое время, первый месяц я просто плакал каждый день, не находил себе места. Среди ночи я плакал, утром просыпался, засыпал – плакал, просыпался – плакал. И сейчас я, когда мы в Киеве, каждое воскресенье езжу к Павлу на могилу, я с ним общаюсь, мы молимся вместе. Я очень его чувствую, очень. И я знаю, что он видит, он на небе, он мой ангел. Он очень светлый был ребенок и он с Богом в раю, я в это свято верю. Это меня держит", – делится Павлик.

Виктор Павлик рассказал про смерть сына

Как мы писали ранее, Павлик заговорил о беременности жены и признался, чем она довела его до слез.

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