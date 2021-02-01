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Я плакав кожен день: Віктор Павлік відверто розповів про смерть сина

Понеділок 01 лютого 2021 14:26
Я плакав кожен день: Віктор Павлік відверто розповів про смерть сина
Віктор Павлік із сином (фото: Facebook/Віктор Павлік)
Автор: Людмила Жукова

Український співак Віктор Павлік, який чекає з новою дружиною дитину, розповів про смерть свого старшого сина від колишньої дружини. За словами виконавця, він дуже важко переживав смерть своєї дитини, померлої від онкології. Павлу Павліку був лише 21 рік, але підступна хвороба позбавила його життя.

Про те, хто допоміг впоратися з горем від втрати, Віктор розповів в інтерв'ю програми "Зірковий шлях". Співак зазначив, що дружина Катерина дуже підтримувала його.

"Тільки Бог. І Катіна підтримка", - відповів журналістам Павлік.

Також артист повідомив, що щонеділі, якщо він у Києві, їздить на могилу до померлого сина.

"Думаю, що ця рана ніколи не загоїться, вона трошки притупляється, але перший час, перший місяць я просто плакав кожен день, не знаходив собі місця. Серед ночі я плакав, вранці прокидався, засипав – плакав, прокидався – плакав. І зараз я, коли ми в Києві, щонеділі їжджу до Павла на могилу, я з ним спілкуюся, ми молимося разом. Я дуже його відчуваю, дуже. І я знаю, що він бачить, він на небі, він мій ангел. Він дуже світла була дитина і він з Богом у раю, я в це свято вірю. Це мене тримає", – ділиться Павлік.

Віктор Павлік розповів про смерть сина

Як ми писали раніше, Павлік заговорив про вагітність дружини та зізнався, що вона довела його до сліз.

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Новини України Стиль життя Виктор Павлик

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