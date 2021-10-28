Как сделать ноги такими же стройными, как у Кейт Миддлтон: три секрета герцогини
У Кейт Миддлтон масса достоинств. Помимо статуса иконы стиля, она снискала славу признанной красавицы. И дело не только в природных данных. Герцогиня умеет выгодно подчеркнуть лучшие стороны внешности: отличную кожу, роскошные волосы и стройную фигуру. А ноги и вовсе являются ее изюминкой.
Чтобы поддерживать их в отличной спортивной форме, 39-летняя мама троих детей использует три секрета.
Пилатес
Генетика Миддлтон явно играет важную роль в ее стройности.
Но помимо того, Кейт не может и дня прожить без активности. Жена принца Уильяма обожает бег, является заядлой лыжницей, а еще регулярно занимается йогой и пилатесом.
Именно благодаря регулярной растяжке ноги обретают безупречную форму.
Кейт обожает спорт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Планка
Королевский источник утверждает, что Кейт не упускает возможности заняться в любую свободную минуту.
Она много работает в тренажерном зале Кенсингтонского дворца.
Тренировка Кейт включает:
- кардио-разминку
- подъемы ног
- диагональные и обратные выпады
- скручивания живота
- приседания
- подъемы на носки
- мосты
- отжимания
Но самый главный секрет ее стройной фигуры - это известная всем планка. Она укрепляет корпус и улучшает осанку, но также воздействует на спину, плечи, руки, ягодицы и ноги.
И активный образ жизни (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Лодочки
Еще один секрет идеальных ног Кейт - удачно подобранная обувь.
Герцогиня обожает лодочки телесного цвета, которые зрительно удлиняют ноги и помогают выглядеть выше и стройнее. А также изящные модели на высоких каблуках под цвет нарядам.
И знает силу бежевых лодочек (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
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