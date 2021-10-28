Як зробити ноги такими ж стрункими, як у Кейт Міддлтон: три секрети герцогині
У Кейт Міддлтон маса достоїнств. Крім статусу ікони стилю, вона здобула славу визнаної красуні. І справа не тільки в природних даних. Герцогиня вміє вигідно підкреслити кращі сторони зовнішності: відмінну шкіру, розкішне волосся і струнку фігуру. А ноги і зовсім є її родзинкою.
Щоб підтримувати їх у відмінній спортивній формі, 39-річна мама трьох дітей використовує три секрети.
Пілатес
Генетика Міддлтон явно відіграє важливу роль в її стрункості.
Але крім того, Кейт не може і дня прожити без активності. Дружина принца Уільяма обожнює біг, є завзятою лижницею, а ще регулярно займається йогою і пілатесом.
Саме завдяки регулярній розтяжці ноги здобувають бездоганну форму.
Кейт обожнює спорт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Планка
Королівське джерело стверджує, що Кейт не упускає можливості зайнятися в будь-яку вільну хвилину.
Вона багато працює в тренажерному залі Кенсінгтонського палацу.
Тренування Кейт включає:
- кардіо-розминку
- підйоми ніг
- діагональні і зворотні випади
- скручування живота
- присідання
- підйоми на носочках
- мости
- віджимання
Але найголовніший секрет її стрункої фігури - це відома всім планка. Вона зміцнює корпус і покращує поставу, але також впливає на спину, плечі, руки, сідниці і ноги.
І активний спосіб життя (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Лодочки
Ще один секрет ідеальних ніг Кейт - вдало підібране взуття.
Герцогиня обожнює човники тілесного кольору, які візуально подовжують ноги і допомагають виглядати вищою і стрункішою. А також витончені моделі на високих підборах під колір вбранням.
І знає силу бежевих човників (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Раніше ми писали про топ-5 блискучих виходів Кейт Міддлтон в речах демократичних марок.