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Як зробити ноги такими ж стрункими, як у Кейт Міддлтон: три секрети герцогині

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Четвер 28 жовтня 2021 19:17
Як зробити ноги такими ж стрункими, як у Кейт Міддлтон: три секрети герцогині Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

У Кейт Міддлтон маса достоїнств. Крім статусу ікони стилю, вона здобула славу визнаної красуні. І справа не тільки в природних даних. Герцогиня вміє вигідно підкреслити кращі сторони зовнішності: відмінну шкіру, розкішне волосся і струнку фігуру. А ноги і зовсім є її родзинкою.

Щоб підтримувати їх у відмінній спортивній формі, 39-річна мама трьох дітей використовує три секрети.

Пілатес

Генетика Міддлтон явно відіграє важливу роль в її стрункості.

Але крім того, Кейт не може і дня прожити без активності. Дружина принца Уільяма обожнює біг, є завзятою лижницею, а ще регулярно займається йогою і пілатесом.

Саме завдяки регулярній розтяжці ноги здобувають бездоганну форму.

Як зробити ноги такими ж стрункими, як у Кейт Міддлтон: три секрети герцогині

Кейт обожнює спорт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Планка

Королівське джерело стверджує, що Кейт не упускає можливості зайнятися в будь-яку вільну хвилину.

Вона багато працює в тренажерному залі Кенсінгтонського палацу.

Тренування Кейт включає:

  • кардіо-розминку
  • підйоми ніг
  • діагональні і зворотні випади
  • скручування живота
  • присідання
  • підйоми на носочках
  • мости
  • віджимання

Але найголовніший секрет її стрункої фігури - це відома всім планка. Вона зміцнює корпус і покращує поставу, але також впливає на спину, плечі, руки, сідниці і ноги.

Як зробити ноги такими ж стрункими, як у Кейт Міддлтон: три секрети герцогині

І активний спосіб життя (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Лодочки

Ще один секрет ідеальних ніг Кейт - вдало підібране взуття.

Герцогиня обожнює човники тілесного кольору, які візуально подовжують ноги і допомагають виглядати вищою і стрункішою. А також витончені моделі на високих підборах під колір вбранням.

Як зробити ноги такими ж стрункими, як у Кейт Міддлтон: три секрети герцогині

І знає силу бежевих човників (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Раніше ми писали про топ-5 блискучих виходів Кейт Міддлтон в речах демократичних марок.

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