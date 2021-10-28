Як зробити ноги такими ж стрункими, як у Кейт Міддлтон: три секрети герцогині

У Кейт Міддлтон маса достоїнств. Крім статусу ікони стилю, вона здобула славу визнаної красуні. І справа не тільки в природних даних. Герцогиня вміє вигідно підкреслити кращі сторони зовнішності: відмінну шкіру, розкішне волосся і струнку фігуру. А ноги і зовсім є її родзинкою.

Щоб підтримувати їх у відмінній спортивній формі, 39-річна мама трьох дітей використовує три секрети .

Пілатес

Генетика Міддлтон явно відіграє важливу роль в її стрункості.

Але крім того, Кейт не може і дня прожити без активності. Дружина принца Уільяма обожнює біг, є завзятою лижницею, а ще регулярно займається йогою і пілатесом.

Саме завдяки регулярній розтяжці ноги здобувають бездоганну форму.

Кейт обожнює спорт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Планка

Королівське джерело стверджує, що Кейт не упускає можливості зайнятися в будь-яку вільну хвилину.

Вона багато працює в тренажерному залі Кенсінгтонського палацу.

Тренування Кейт включає:

кардіо-розминку

підйоми ніг

діагональні і зворотні випади

скручування живота

присідання

підйоми на носочках

мости

віджимання

Але найголовніший секрет її стрункої фігури - це відома всім планка. Вона зміцнює корпус і покращує поставу, але також впливає на спину, плечі, руки, сідниці і ноги.

І активний спосіб життя (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Лодочки

Ще один секрет ідеальних ніг Кейт - вдало підібране взуття.

Герцогиня обожнює човники тілесного кольору, які візуально подовжують ноги і допомагають виглядати вищою і стрункішою. А також витончені моделі на високих підборах під колір вбранням.

І знає силу бежевих човників (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)