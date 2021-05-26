Певица MamaRika вскоре станет мамой: нас будет трое!

"Совсем скоро нас будет трое. Мамка официально станет мамой", - сообщила певица под фото.

На снимке она изображена со своим мужем - украинским продюсером Сергеем Середой. На фотографии можно увидеть, что певица находится на последних месяцах беременности, так как ее животик очень заметно округлился.

Певица MamaRika беременна первенцем (фото: instagram.com/mamarika_official)

Поклонники певицы сразу же засыпали свою любимицу поздравлениями и отметили, что она будет прекрасной мамой.