Певица Камалия отправилась с семьей в Буковель: это курорт не для всех

Певица Камалия отправилась в Буковель (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Певица Камалия, которая замужем за миллионером, отправилась на зимний отдых на горнолыжный курорт Буковель. Она сообщила, что во время пандемии все зарубежные курорты для украинцев недоступны и она удивлена качеством услуг, которые предоставили ее семье здесь, в Ивано-Франковской области.

"Благодаря коронавирусу, когда для многих закрыты другие горнолыжные курорты(в Альпах например), мы решили посетить Буковель и были приятно удивлены уровнем предоставляемых услуг. Это еще не Европа, но не очень далеко. Развивается дополнительная инфраструктура, и я надеюсь, что вскоре мы сможем получать услуги мирового класса", - написала певица в Instagram.

Также исполнительница признала, что на курорте цены доступны не всем украинцам.

"Но нужно иметь в виду, что большинство украинцев не могут позволить себе платить те цены, которые они ввели в этом году. Когда в следующем году для украинцев откроются другие зимние курорты, будет возможность выбрать лучший курорт с лучшими ценами и услугами. Надеюсь, руководство курортного комплекса Буковель это понимает. В остальном я уверена, что всем, как и мне и моей семье было весело в Буковеле", - поделилась звезда.

Камалия с детьми и мужем поехала отдыхать в Буковель (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

В комментариях украинцы отреагировали на заявление певицы о высоких ценах на горнолыжном курорте.

По тому наплыву людей в этом году не скажешь, что для многих людей цены заоблачные. Могут себе позволить, и это хорошо, значит в Украине все ОК. Работаем и будет и нам счастье...

Цены там просто заоблачные, очереди на подъёмники километровые за исключением vip skip as, в целом горки хорошие и для деток и взрослых, учебные и для профессионалов, видели вас, ваших деток, вы красивая семья!

За Ваші гроші їм тоже дуже добре, то вони Вам і посміхаються.

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