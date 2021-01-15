Співачка Камалія вирушила з родиною у Буковель: це курорт не для всіх

Співачка Камалія вирушила в Буковель (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Співачка Камалія, яка одружена мільйонером, вирушила на зимовий відпочинок на гірськолижний курорт Буковель. Вона повідомила, що під час пандемії всі закордонні курорти для українців недоступні і вона здивована якістю послуг, які надали її сім'ї тут, в Івано-Франківській області.

"Завдяки коронавірусу, коли для багатьох закриті інші гірськолижні курорти в Альпах наприклад), ми вирішили відвідати Буковель і були приємно здивовані рівнем наданих послуг. Це ще не Європа, але не дуже далеко. Розвивається додаткова інфраструктура, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо отримувати послуги світового класу", - написала співачка в Instagram.

Також виконавиця визнала, що на курорті ціни доступні не всім українцям.

"Але потрібно мати на увазі, що більшість українців не можуть дозволити собі платити ті ціни, які вони ввели в цьому році. Коли в наступному році для українців відкриються інші зимові курорти, буде можливість вибрати кращий курорт з найкращими цінами і послугами. Сподіваюся, керівництво курортного комплексу Буковель це розуміє. В іншому я впевнена, що всім, як і мені і моїй родині було весело в Буковелі", - поділилася зірка.

Камалія з дітьми і чоловіком поїхала відпочивати в Буковель (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

В коментарях українці відреагували на заяву співачки про високі ціни на гірськолижному курорті.

За того напливу людей в цьому році не скажеш, що для багатьох людей ціни захмарні. Можуть собі дозволити, і це добре, значить в Україні все ОК. Працюємо і буде нам щастя...

Ціни там просто захмарні, черги на підйомники кілометрові за винятком vip skip as, в цілому гірки гарні і для діток і дорослих, навчальні і для професіоналів, що бачили вас, ваших діток, ви гарна родина!

За Ваші гроші їм теж дуже добре, то вони Вам і посміхаються.

Як ми раніше повідомляли співачка Камалія і її чоловік тяжко перехворіли коронавірусом.

Також ми писали, що найбагатша співачка прикрасила ялинку Ельфами по 1000 грн за штуку.