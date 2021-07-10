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Петра і Павла в 2021 році: як приготувати традиційне святкове блюдо мандрики

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Субота 10 липня 2021 14:00
Петра і Павла в 2021 році: як приготувати традиційне святкове блюдо мандрики Фото: як приготувати мандрики на Петра і Павла (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Свято Петра і Павла християни відзначатимуть 12 липня. Цей день присвячений апостолам Ісуса Христа, які прийняли мученицьку смерть за свої переконання. Головним атрибутом цього церковного свята є "мандрики" - спеціальні пончики.

Як правильно приготувати мандрики за старим національним рецептом – читайте нижче.

Мандрики на Петра і Павла пекли в кожному будинку і за традицією їх роздавали пастухам і подорожнім в цей святковий день.

Інгредієнт:

  • Борошно - 5 склянок (стакан 250мл)
  • Яйця - 2 шт.
  • Молоко - 2 склянки
  • Дріжджі - 15 г
  • Вишні - 600 г
  • Цукор - 200 г

Спосіб приготування:

У половині склянки теплого молока розвести 1 столову ложку цукру, а потім туди додати дріжджі та залишити для утворення "шапочки". У велику миску насипати 2 склянки борошна і влити 1,5 склянки молока, все ретельно перемішати. До борошняної маси додати дріжджі, розмішати та поставити в тепле місце.

Коли тісто підійде, ви це побачите по бульбашках. Додайте в тісто яйця і вимішуйте до стану, коли воно не буде липнути до рук. В міру потреби додавайте борошно. Залиште в теплому місці, щоб підійшло.

Вишні помийте і видаліть кісточки. Пересипте ягоди цукром і залиште на 1 годину, щоб вони пустили сік. Сік потім потрібно прокип'ятити, щоб полити їм вже готові мандрики.

Коли тісто підійде, його потрібно тонко розкачати, вирізати кружечки склянкою і викласти в середину кілька вишень. Зверху накрити ще одним пластом тіста і видавити пончик. Випікати пончики потрібно при температурі 180 градусів 10-15 хвилин.

Сиропом з вишень полити готові мандрики. Можна пончики занурити в сироп і дати їм охолонути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати хрусткі малосольні огірки всього за три години за рецептом Клопотенко.

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