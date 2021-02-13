Первое свидание: ученые рассказали, какие впечатления обычно правдивы

Первое свидание в любом возрасте вызывает трепет, волнение и даже переживания по поводу того, какое впечатление вы произведете на своего партнера. И иногда важным становится не то, как вы себя покажете, а то, какое впечатление останется у вас после первой встречи.

Ученые из Университета Макгилла уверены, что первые впечатления обычно оказываются самыми верными. И на первой встрече нужно не только о себе рассказать, но и составить правильное впечатление о другом человеке. И это очень важно, так как второго шанса уже не будет.

В реальности это немного сложнее, так как трактовать поведение и слова другого человека не всегда легко. Но именно от этого зависит, будет ли продолжение этого общения или нет.

Исследования показывают, что люди могут формировать точные впечатления о новых знакомых в платонической атмосфере – например, при случайных встречах с новыми одноклассниками. Для проведения опыта ученые пригласили 372 добровольца и устроили им мероприятие в стиле "быстрых свиданий".

"Некоторые люди – открытые книги, чьи заметные черты могут быть точно восприняты после короткого взаимодействия. Тогда как других, читать намного сложнее. Впечатляет, но люди, которые рассказывают о лучшем самочувствии, самооценке и удовольствия от жизни, как правило, облегчают задание", - рассказал один из авторов исследования, доктор философии Газзард Керр.

Одним из объяснений такого эффекта ученые называют эффективную самопрезентацию. Люди с лучшим уровнем самочувствия ведут себя приближенно к своей личности – они более искренние, так как верны себе. У них не было задачи закрыться от собеседника. А вот люди, которые на первом свидании скрывают свое настроение и не особо искренни – это люди, у которых скорее всего нет цели продолжить общение.

По мнению ученых, первое впечатление от человека обычно оказывается самым верным, и если у вас возникли сомнения по поводу искренности другого человека - скорее всего ваше впечатление верное.