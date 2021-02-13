Перше побачення: вчені розповіли, які враження зазвичай правдиві

Перше побачення в будь-якому віці викликає трепет, хвилювання і навіть переживання з приводу того, яке враження ви справите на свого партнера. І іноді важливим стає не те, як ви себе покажете, а те, яке враження залишиться у вас після першої зустрічі.

Вчені з Університету Макгілла впевнені, що перші враження зазвичай виявляються самими вірними. І на першій зустрічі потрібно не тільки про себе розповісти, але і скласти правильне враження про іншу людину. І це дуже важливо, бо другого шансу вже не буде.

В реальності це трохи складніше, оскільки трактувати поведінку і слова іншої людини не завжди легко. Але саме від цього залежить, чи буде продовження цього спілкування чи ні.

Дослідження показують, що люди можуть формувати точні враження про нових знайомих в платонічній атмосфері – наприклад, при випадкових зустрічах з новими однокласниками. Для проведення досліду вчені запросили 372 добровольці та влаштували їм захід в стилі "швидких побачень".

"Деякі люди – відкриті книги, чиї помітні риси можуть бути сприйняті після короткої взаємодії. Тоді як інших, читати набагато складніше. Вражає, але люди, які розповідають про краще самопочуття, самооцінку та задоволення від життя, як правило, полегшують завдання", - розповів один з авторів дослідження, доктор філософії Газзард Керр.

Одним з пояснень такого ефекту вчені називають ефективну самопрезентацію. Люди з кращим рівнем самопочуття поводяться наближено до своєї особистості – вони більш щирі, оскільки вірні собі. У них не було завдання закритися від співрозмовника. А ось люди, які на першому побаченні приховують свій настрій і не дуже щирі – це люди, у яких швидше за все немає мети продовжити спілкування.

На думку вчених, перше враження від людини звичайно виявляється самим вірним, і якщо у вас виникли сумніви щодо щирості іншої людини - швидше за все ваше враження вірне.