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Павел Глоба предрек проблемы этим знакам Зодиака в ноябре: кому сильно не повезет

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 от Павла Глобы расскажет про три знака Зодиака, которых ждут неприятности, проблемы, трудности, невезение в конце осени.

Кому знаменитый астролог предрек сложности, а также подсказал, как с ними справиться, пишет Prokazan.

Скорпион

Астролог говорит, что в ноябре 2021 активизируются недоброжелатели, которые могут помешать не только в работе, но и в личной жизни. Держитесь подальше от неприятных и сомнительных личностей в этом месяце, чтобы избежать проблем. Глоба рекомендует вам временно ограничить круг общения только близкими и проверенными людьми.

Водолей

В ноябре 2021 Водолеям будет трудно контролировать эмоции - это может стать причиной многих проблем. Вы можете срываться, грубить и хамить направо и налево. Тяжелее всего придется тем, у кого сложности с дипломатичностью. Терпение, контроль и понимание, что все это временно, поможет Водолеям пережить непростой месяц.

Рыбы

Павел Глоба говорит, что вам нужно сосредоточиться на состоянии здоровья. Особенно - людям в возрасте. В ноябре могут обостриться хронические недуги, поэтому не следует затягивать с визитом к врачу. Уделите внимание себе и своему организму - пройдите обследование, запишитесь на пилатес, в бассейн.

Ранее астролог также предупредила о не самом удачном периоде, который начнется в конце октября.

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Павел ГлобаГороскоп