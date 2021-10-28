Павло Глоба передрік проблеми цим знакам Зодіаку в листопаді: кому сильно не пощастить

Гороскоп на листопад 2021 від Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яких чекають неприємності, проблеми, труднощі, невезіння в кінці осені.

Скорпіон

Астролог каже, що в листопаді 2021 активізуються недоброзичливці, які можуть завадити не тільки в роботі, але і в особистому житті. Тримайтеся подалі від неприємних і сумнівних особистостей цього місяця, щоб уникнути проблем. Глоба рекомендує вам тимчасово обмежити коло спілкування тільки близькими і перевіреними людьми.

Водолій

У листопаді 2021 Водоліям буде важко контролювати емоції - це може стати причиною багатьох проблем. Ви можете зриватися, грубити і грубіянити направо і наліво. Найважче доведеться тим, у кого складнощі з дипломатичністю. Терпіння, контроль і розуміння, що все це тимчасово, допоможе Водоліям пережити непростий місяць.

Риб

Павло Глоба каже, що вам потрібно зосередитися на стані здоров'я. Особливо - людям у віці. У листопаді можуть загостритися хронічні недуги, тому не слід затягувати з візитом до лікаря. Приділіть увагу собі і своєму організму - пройдіть обстеження, запишіться на пілатес, в басейн.