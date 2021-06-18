Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых абсолютно перевернется до конца июня

Гороскоп на июнь 2021 сулит трем знакам Зодиака существенные жизненные перемены, к которым им следует готовиться до конца этого месяца. Знаменитый астролог в своем прогнозе назвал главных везунчиков, вся жизнь которых может перевернуться с ног на голову.

Рак

Раков в конце месяца ждет по-настоящему счастливое время. Все начнется с дня летнего солнцестояния - после этого вы, словно магнитом, будете притягивать к себе энергию. Новые грани откроются для вас в любви. Те кто в паре, по-новому посмотрят на своих избранников, а одиночки могут встретиться с настоящим чувством.

Дева

Девы смогут сбросить балласт, избавившись от всего лишнего, что мешало вашему счастью. Астролог рекомендует работать над собой - время будет сложным, но одновременно и прекрасным для преображений. Вы сможете изменить свой настрой, полюбить свои недостатки и проработать сильные стороны. При этом на волне успеха у вас могут появиться недруги, будьте осторожны!

Козерог

В июне у Козерогов может появиться сильное желание изменить свою жизнь, причем кардинальным образом. Павел Глоба считает, что для вас наступает идеальное время для смены обстановки. Отдохните, посетите интересное место, где сможете насладиться новыми эмоциями. Это вдохнет в вас новую жизнь, сделает вас более позитивными.