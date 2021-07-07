Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых совсем скоро ждет денежная удача

Рак

Ракам на этой недели звезды и планеты подарят очень много положительной финансовой энергетики. Чтобы ваши доходы росли, а долги уменьшались, важно правильно ею пользоваться, а также слушать свою интуицию. А вот в любви Ракам стоит прислушаться не только к внутреннему голосу, но и к логике. В амурных делах важно не торопиться.

Самый благоприятный день для Раков - 8 июля.

Весы

В целом неделя ожидается для Весов крайне благоприятная, но возможно появление сложных жизненных ситуаций. Особенно осторожными стоит быть 8 числа. А вот 7 июля возможно продвижение по службе, успехи в бизнесе, в поиске новой работы. Павел Глоба рекомендует Весам ценить то, что у них есть и не гневить судьбу.

Самый лучший день для Весов - 10 июля.

Скорпион

Начало недели для Скорпионов будет не особо благоприятным, так как им придется справляться с натиском проблем. А вот после 8-го числа вы сможете воплотить в жизнь все свои самые смелые задумки и мечты. Успех обеспечен не только в бизнесе, но и в любви. Эту неделю нужно посвятить романтике и поискам второй половинки.

Самые благоприятные дни для Весов - 8 и 9 июля.