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Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые совершат прорыв до конца недели

Вторник 19 января 2021 05:30
Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые совершат прорыв до конца недели
Гороскоп на январь 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 на текущую неделю от известного астролога Павла Глобы сулит некоторым знакам Зодиака невероятное везение, которое будет их сопровождать в период с 19 по 24 января. Эти счастливчики смогут привлечь важные перемены в свою жизнь и совершить настоящий прорыв.

Кому следует внимательнее прислушиваться и присматриваться к знакам судьбы в это время, чтобы не упустить самое важное? Кто окажется на гребне волны в эти январские деньки? Об этом пишет slovofraza.

Рак

Павел Глоба считает, что самыми важными днями для Рака станут 21 и 22 января. В это время вам будет улыбаться удача во всех сферах жизни, но берегитесь встречи с неприятными личностями, аккуратнее обращайтесь с деньгами. Если помнить про эти правила, у вас все будет отлично!

Дева

Вам стоит помнить про закон притяжения мыслей, который поможет изменить вашу жизнь к лучшему. Это будет очень яркая и благоприятная неделя, хоть и начнется она с некоторых трудностей, а вот 20-21 января звезды и планеты будут в максимальной гармонии. В голову Девам могут начать приходить интересные идеи и мысли, которые вы сможете успешно реализовать в своей работе.

Стрелец

Стрельцам необходимо сосредоточиться на новых знакомствах. Вполне вероятно, что люди этого Знака смогут найти вторую половинку. Павел Глоба советует вам чаще и больше общаться с новыми людьми, следовать рекомендациям мудрых личностей. Очень важно не сидеть на месте, а действовать, а если что-то пойдет не так, у Стрельцов будет шанс быстро все исправить.

Ранее таролог рассказала, что все знаки Зодиака ждет до конца недели по картам Таро.

А вот украинский астролог рассказала, как добиться успеха после наступления периода Солнца в Водолее, который начнется уже 19 января.

Также мы писали, что ждет в 2021 году Белого Металлического Быка все знаки согласно Индийскому гороскопу, Гороскопу друидов, Цветочному гороскопу, а также Китайскому гороскопу.

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