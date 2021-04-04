Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

Искренние поздравления в стихах и открытках

Поздравляю с Пасхой вас,

Мира вам желаю,

Пусть семья здоровой будет,

Пусть лишь процветает.



Веры крепкой вам, терпения,

Сбывшихся мечтаний,

Счастье вытеснит в душе

Боль пускай страданий.

***

С католической Пасхой

Тебя поздравляю,

Пусть жизнь в ярких красках

Сейчас заиграет!



Молитвы твои

Пусть услышатся Богом.

Здоровья, любви

Даст он сказочно много!

***

С католической пасхой вас поздравляю,

Здоровья и мира в домах вам желаю.

Пусть беды вас ни когда не касаются,

Пусть люди в ответ вам улыбаются.

Желаю вам счастья и жизни хорошей,

Песни вам петь и хлопать в ладоши!

***

Весна удивляет и вдохновляет,

Краски повсюду, свежесть, цветы,

Землю Господь благословляет,

Счастье в свой дом скорее впусти!



С Пасхой тебя, земной благодати,

Я пожелать сегодня хочу,

Гармонии, радости и вдохновенья,

И не теряй ты веру свою!

***

Сегодня праздник воскресения Христа,

Зайчата крашеные яйца принесли.

Пускай у вас сейчас исполнится мечта,

Чтоб вы счастливее намного стать могли!



Пусть вера в сердце помогает жить легко,

Делись с друзьями сокровенным от души,

Пусть беды разные умчатся далеко,

Денечки станут и ярки, и хороши!



***

Поздравляю с Пасхой вас

И желаю мира в сердце.

Приоткройте для добра

В душу маленькую дверцу.



Снизойдет пусть благодать

На родных, друзей и близких.

Вам желаю я пополнить

Праведников списки.

***

Настало жизни обновление,

К нам Пасха добрая пришла.

Она нам всем благословение,

Любовь и радость принесла!



Вас поздравляю! Пусть улыбками

Вмиг озарится целый мир.

Вдруг заиграет счастье скрипками,

Начнется самый пышный пир!

Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом – любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

***

С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

***

Пускай католическая Пасха принесет тебе прекрасное чудо, много добра, радости и позитива! Желаю тебе благословения с небес и всего самого светлого и хорошего в этот замечательный день! Пускай любовь переполняет твое сердце, а душа заливается безграничным счастьем!

***

Примите искренние поздравления с католической Пасхой! Желаем, чтобы Господь проявлял к вам милость, защищая от непрошеных бед и болезней всех ваших родных и близких. Пусть в семье неизменно царят любовь, спокойствие и благополучие.