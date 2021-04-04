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Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

Новина українською → Воскресенье 04 апреля 2021 06:30
Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках Поздравления с Пасхой в стихах, прозе и открытках (фото: pixabay.com/bru-no)
Автор: Lite

В воскресенье, 4 апреля, Пасху празднует католическая церковь. В этот день отмечается самый главный и светлый христианский праздник – Светлое Воскресение Христово. Как красиво и искренне поздравить близких с великим праздником?

Lite собрал лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках.

Искренние поздравления в стихах и открытках

Поздравляю с Пасхой вас,
Мира вам желаю,
Пусть семья здоровой будет,
Пусть лишь процветает.

Веры крепкой вам, терпения,
Сбывшихся мечтаний,
Счастье вытеснит в душе
Боль пускай страданий.

Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

***

С католической Пасхой
Тебя поздравляю,
Пусть жизнь в ярких красках
Сейчас заиграет!

Молитвы твои
Пусть услышатся Богом.
Здоровья, любви
Даст он сказочно много!

Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

***

С католической пасхой вас поздравляю,
Здоровья и мира в домах вам желаю.
Пусть беды вас ни когда не касаются,
Пусть люди в ответ вам улыбаются.
Желаю вам счастья и жизни хорошей,
Песни вам петь и хлопать в ладоши!

Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

***

Весна удивляет и вдохновляет,
Краски повсюду, свежесть, цветы,
Землю Господь благословляет,
Счастье в свой дом скорее впусти!

С Пасхой тебя, земной благодати,
Я пожелать сегодня хочу,
Гармонии, радости и вдохновенья,
И не теряй ты веру свою!

Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

***

Сегодня праздник воскресения Христа,
Зайчата крашеные яйца принесли.
Пускай у вас сейчас исполнится мечта,
Чтоб вы счастливее намного стать могли!

Пусть вера в сердце помогает жить легко,
Делись с друзьями сокровенным от души,
Пусть беды разные умчатся далеко,
Денечки станут и ярки, и хороши!

Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках
***

Поздравляю с Пасхой вас
И желаю мира в сердце.
Приоткройте для добра
В душу маленькую дверцу.

Снизойдет пусть благодать
На родных, друзей и близких.
Вам желаю я пополнить
Праведников списки.

Пасха 4 апреля: красивые и искренние поздравления в стихах, прозе и открытках

***

Настало жизни обновление,
К нам Пасха добрая пришла.
Она нам всем благословение,
Любовь и радость принесла!

Вас поздравляю! Пусть улыбками
Вмиг озарится целый мир.
Вдруг заиграет счастье скрипками,
Начнется самый пышный пир!

Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот день воскресный хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтоб все сожаления и обиды ушли прочь, а остались только любовь и счастье.

***

С великим праздником Светлой Пасхи! Пусть Ангел хранит от невзгод, а благодать не покидает сердца. Желаю чудес, весеннего тепла, процветания и мира. Христос воскрес!

***

Пускай католическая Пасха принесет тебе прекрасное чудо, много добра, радости и позитива! Желаю тебе благословения с небес и всего самого светлого и хорошего в этот замечательный день! Пускай любовь переполняет твое сердце, а душа заливается безграничным счастьем!

***

Примите искренние поздравления с католической Пасхой! Желаем, чтобы Господь проявлял к вам милость, защищая от непрошеных бед и болезней всех ваших родных и близких. Пусть в семье неизменно царят любовь, спокойствие и благополучие.

Напомним, что ранее мы рассказывали, какие существуют запреты и традиции великого праздника Пасхи.

Читайте также, почему католическая Пасха в этом году на месяц раньше.

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