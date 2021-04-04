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Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

Новость на русском → Неділя 04 квітня 2021 06:30
Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках Привітання з Великоднем у віршах, прозі і листівках (фото: pixabay.com/bru-no)
Автор: Lite

У неділю, 4 квітня, Великдень святкує католицька церква. В цей день відзначається найголовніший і світле християнське свято – Світле Воскресіння Христове. Як красиво і щиро привітати близьких з великим святом?

Lite зібрав найкращі привітання у віршах, прозі та листівках.

Щирі вітання у віршах і листівках

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
Христос Воскрес!
Воістину воскрес!

Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

***

Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.

Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

***

"Христос воскрес!" десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!

Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

***

Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!

Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

***

В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!

Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках
***

Великодні дні настали
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

***

За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.

Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.

Привітання з Великоднем у прозі

Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокійно, над головою буде мирне небо, а поруч улюблені та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

***

З великим святом Пасхи! Хай Ангел береже від негараздів, а благодать не покидає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання і миру. Христос воскрес!

***

Нехай Великдень принесе тобі прекрасне диво, багато добра, радості та позитиву! Бажаю тобі благословення з небес і всього світлого і доброго в цей чудовий день! Нехай любов переповнює твоє серце, а душа заливається безмежним щастям!

***

Прийміть щирі вітання з Великоднем! Бажаємо, щоб Господь виявляв до вас милість, захищаючи від непрошених бід і хвороб всіх ваших рідних і близьких Нехай в родині незмінно панує любов, спокій і благополуччя.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які існують заборони і традиції великого свята Великодня.

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