Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках

У неділю, 4 квітня, Великдень святкує католицька церква. В цей день відзначається найголовніший і світле християнське свято – Світле Воскресіння Христове. Як красиво і щиро привітати близьких з великим святом?

Щирі вітання у віршах і листівках

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Писанок веселий візерунок,

Кошик шинки, хрону, ковбаси,

Воскресіння Божого дарунок,

Посвятивши з церкви принеси.

І збери усю свою родину,

Паски кожному по скибочці роздай,

Помолись за неньку Україну,

За батьків, дітей і за наш край.

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

***

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя:

Любов, здоров'я, щастя, дружба

Та вічно юна нестаріюча душа.

Щоб гріло сонечко ласкаве,

Щоб Бог усіх оберігав

І ангел ваш охоронитель

З плеча ніколи не злітав.

Нехай пасхальна радість

Не залишає вас у всі дні вашого життя!



***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

Привітання з Великоднем у прозі

Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокійно, над головою буде мирне небо, а поруч – улюблені та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

***

З великим святом Пасхи! Хай Ангел береже від негараздів, а благодать не покидає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання і миру. Христос воскрес!

***

Нехай Великдень принесе тобі прекрасне диво, багато добра, радості та позитиву! Бажаю тобі благословення з небес і всього світлого і доброго в цей чудовий день! Нехай любов переповнює твоє серце, а душа заливається безмежним щастям!

***

Прийміть щирі вітання з Великоднем! Бажаємо, щоб Господь виявляв до вас милість, захищаючи від непрошених бід і хвороб всіх ваших рідних і близьких Нехай в родині незмінно панує любов, спокій і благополуччя.