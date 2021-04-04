Великдень 4 квітня: красиві та щирі привітання у віршах, прозі та листівках
У неділю, 4 квітня, Великдень святкує католицька церква. В цей день відзначається найголовніший і світле християнське свято – Світле Воскресіння Христове. Як красиво і щиро привітати близьких з великим святом?
Lite зібрав найкращі привітання у віршах, прозі та листівках.
Щирі вітання у віршах і листівках
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде Великодня Паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір Вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує Ангела з небес!
– Христос Воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Писанок веселий візерунок,
Кошик шинки, хрону, ковбаси,
Воскресіння Божого дарунок,
Посвятивши з церкви принеси.
І збери усю свою родину,
Паски кожному по скибочці роздай,
Помолись за неньку Україну,
За батьків, дітей і за наш край.
***
"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди і у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
***
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров'я, щастя, дружба
Та вічно юна нестаріюча душа.
Щоб гріло сонечко ласкаве,
Щоб Бог усіх оберігав
І ангел ваш охоронитель
З плеча ніколи не злітав.
Нехай пасхальна радість
Не залишає вас у всі дні вашого життя!
***
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
За столом зібралась
Вся наша родина,
Святкує Великдень
Рідна Україна.
Із тими святами
Я усіх вітаю,
Свяченим яєчком
Всіх благословляю.
Привітання з Великоднем у прозі
Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокійно, над головою буде мирне небо, а поруч – улюблені та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.
***
З великим святом Пасхи! Хай Ангел береже від негараздів, а благодать не покидає серця. Бажаю чудес, весняного тепла, процвітання і миру. Христос воскрес!
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Нехай Великдень принесе тобі прекрасне диво, багато добра, радості та позитиву! Бажаю тобі благословення з небес і всього світлого і доброго в цей чудовий день! Нехай любов переповнює твоє серце, а душа заливається безмежним щастям!
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Прийміть щирі вітання з Великоднем! Бажаємо, щоб Господь виявляв до вас милість, захищаючи від непрошених бід і хвороб всіх ваших рідних і близьких Нехай в родині незмінно панує любов, спокій і благополуччя.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які існують заборони і традиції великого свята Великодня.
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