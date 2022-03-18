Пасха 2022: когда будем праздновать по православному и католическому календарю

Когда отпразднуем Пасху

Пасха - самый большой православный праздник с подвижной датой. В этом году она будет отмечаться 24 апреля.

Дата Пасхи в католическом календаре также меняется. В 2022-м году это будет 17 апреля.

Как высчитать дату Пасхи

Интересно, что вычислить дату Пасхи можно самостоятельно. Для этого понадобится лунный календарь. Зная дату первого полнолуния после весеннего равноденствия 21 марта, мы сможем определить, когда праздновать Великое Воскресенье.

В этом году в апреле полнолуние 16 апреля, соответственно Пасха отмечается через неделю в первое воскресенье, то есть 24-го числа.

Если же этот день совпадает с еврейским праздником Песах, ее переносят еще на неделю вперед.

Даты православной Пасхи наперед известны, это:

Пасха 2023 - 16 апреля

Пасха 2024 - 5 мая

Пасха 2025 - 20 апреля

Пасха 2026 - 12 апреля

Пасха 2027 - 2 мая

Пасха 2028 - 16 апреля

Пасха 2029 - 8 апреля

Пасха 2030 - 28 апреля

Отметим, что кроме самого праздника Пасхи большое значение имеет Страстная неделя. Здесь каждый день считается Великим и символизирует собой Страсти Христовы.

В сам же праздник принято радоваться, веселиться и "христосаться". Конечно же освящать паски и играть крашенками в битки.

Верующие обмениваются приветствиями "Христос Воскрес", "Воистину Воскрес", желают друг другу добра, процветания, благополучия.