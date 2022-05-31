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Эти пары по знаку Зодиака имеют лучший в мире секс

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Вторник 31 мая 2022 19:00
Эти пары по знаку Зодиака имеют лучший в мире секс Фото: Какие пары знаков Зодиака лучшие любовники (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астрологи уверены, что между принадлежностью к тому или иному знаку Зодиака и совместимостью в постели есть связь. Именно так объясняется "химия", которая либо есть между двумя людьми, либо ее нет.

Кто же эти самые горячие пары зодиакального круга - читайте ниже в нашем материале.

Рак + Скорпион

Как пишет Сoffeewithmilk это, несомненно, самая горячая пара. И Скорпион и Рак вкладывают страсть во все, что они делают. От Скорпиона Рак получает все необходимое ему внимание в постели. Они никогда не будут скучать в сексе, ведь открыто говорят о своих желаниях, любят разнообразие и всегда готовы экспериментировать.

Телец + Стрелец

Телец - очень чувственный, а вот Стрелец - авантюрный и харизматичный. Когда эти два знака Зодиака встречаются в постели, их секс настолько чувственный, что от него аж перехватывает дух. Они могут полностью погрузиться в процесс, не знают табу, потому что просто слепо доверяют друг другу.

Близнецы + Козерог

Эта парочка получит самый яркий секс в своей жизни. Глубокие взгляды и страстные ласки делают половой акт уникальным. Близнецы благодаря своей открытости выманят застенчивого Козерога из его "крепости" и тогда эту парочку не остановить.

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Также сообщалось, кому из знаков Зодиака сильно повезет с деньгами в июне.

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