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Ці пари за знаком Зодіаку мають найкращий у світі секс

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Вівторок 31 травня 2022 19:00
Ці пари за знаком Зодіаку мають найкращий у світі секс Фото: Які пари знаків Зодіаку найкращі коханці (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астрологи впевнені, що між належністю до того чи іншого знаку Зодіаку та сумісністю у ліжку є зв'язок. Саме так пояснюється "хімія", яка або є між двома людьми, або її немає.

Хто ж ці найгарячіші пари зодіакального кола - читайте нижче в нашому матеріалі.

Рак + Скорпіон

Як пише Сoffeewithmilk, це, безсумнівно, найгарячіша пара. І Скорпіон і Рак вкладають пристрасть у все, що вони роблять. Від Скорпіона Рак отримує всю необхідну йому увагу в ліжку. Вони ніколи не нудьгуватимуть у сексі, адже відкрито говорять про свої бажання, люблять різноманітність і завжди готові експериментувати.

Телець + Стрілець

Телець - дуже чуттєвий, а от Стрілець - авантюрний і харизматичний. Коли ці два знаки Зодіаку зустрічаються в ліжку, їх секс настільки чуттєвий, що від нього аж перехоплює дух. Вони можуть повністю зануритися в процес, не знають табу, тому що просто сліпо довіряють один одному.

Близнюки + Козеріг

Ця парочка отримає найяскравіший секс у своєму житті. Глибокі погляди і пристрасні ласки роблять статевий акт унікальним. Близнюки завдяки своїй відкритості виманять сором'язливого Козерога з його "фортеці" і тоді цю парочку не зупинити.

Раніше психологи назвали типи чоловіків, які завжди зраджують.

Також повідомлялося, кому зі знаків Зодіаку сильно пощастить з грошима у червні.

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