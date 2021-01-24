Партнер внезапно оборвал отношения: психологи назвали важные причины

Почти каждый человек в своей жизни сталкивался с ситуацией, когда партнер в отношениях внезапно исчезал. И это происходило без скандалов или попыток объясниться. Такие разрывы особенно болезненны, потому что остается много вопросов без ответа. В первую очередь – "Почему?" и "Что делать дальше?".

Как объясняет психолог Сет Гиллиган, причины для разрыва отношений могут быть разнообразные и мы можем до бесконечности прокручивать последние ситуации и разговоры, но не найти в них ответа. Что на самом деле происходит, специалист рассказал в статье на сайте WebMD.

Почему человек может исчезнуть

Вы не нравитесь этому человеку. Это самая частая причина, по которой человек может исчезнуть из вашей жизни. Он не хочет продолжать отношения или вы что-то такое ему сказали, что ему не понравилось. Возможно также, что вам этот человек нравился намного больше, чем вы ему.

Страх обязанностей и обязательств. Это несколько противоречивое поведение и бывает так, что человек влюблен, но эмоции настолько его захлестывают, что разрушают. Он может бояться сближения и травмы. Также так поступают люди, которые не хотят более глубоких и серьезных отношений и исчезают сразу, как только начинают чувствовать более глубокую симпатию.

Другой человек. Так действительно бывает, даже в более длительных отношениях. Это не значит, что вы ему не нравились или не было привязанности. Бывает, что в жизни встречается более интересный человек, с которым более глубокие чувства возникают намного быстрее. Еще может стать причиной возвращение близкого человека из прошлого, к которому не полностью угасли чувства.

Игра. Партнер ведет собственную игру, позволяет себе исчезать, игнорировать и появляться снова, как только вы полностью потеряли надежду. Это сильно выводит из равновесия и позволяет партнеру вас контролировать в отношениях.

Очень много дел. И так действительно бывает. Исчезновение может совершенно не касаться вас лично и у другого человека действительно могут возникнуть различные проблемы – личный кризис, проблемы с законом или здоровьем.

Как отмечает психолог, заниматься поисками причины – не самое благодарное занятие, так как она вас не удовлетворит. Самое важное, что стоит понять, человек захотел разорвать отношения и при этом не выполнять тяжелую работу – объясняться и разбираться с эмоциями.

Что делать после такого разрыва

Гиллиан объясняет, что давать советы в стиле "не думать об этом" – бессмысленно, так как человек все равно будет думать и прокручивать в голове. Так устроен наш ум и ему не нравятся загадки, которые невозможно решить. Принять то, что вам будет хотеться выяснить, что произошло, будет самым оптимальным решением.

Задумайтесь о том, что у вас есть контроль над тем, сколько энергии вы тратите на поиски ответов, перебирая в голове все эпизоды, перечитывая сообщения и просматривая страницы в социальных сетях. В результате такого поведения у вас добавится больше вопросов, но не будет ни одного ответа. Например, почему он (она) пишет в соцсетях несколько раз в день, а мне не может отправить даже одно сообщение. Постарайтесь не страдать больше, чем нужно.

Насколько возможно, избавьте себя и своих близких друзей от постоянных размышлений, и обсуждений на тему того, почему человек исчез. Получите от них необходимую поддержку, поделитесь своими чувствами с самыми близкими. Но не пытайтесь найти ответы с помощью друзей. Это вам не поможет, а со временем может вызвать даже раздражение.

Будьте осторожны, если через некоторое время этот человек снова появится. Не спешите возобновлять отношения. Скорее всего, результат будет точно таким же, и вы снова будете разочарованы. Это не касается ситуаций, когда вашему партнеру срочно понадобилась медицинская помощь – но даже тут стоит попросить доказательства.

Следите за своими мыслями. "Он (она) должен объяснить мне, я заслуживаю ответа". Подобные мысли усиливают чувство несправедливости и возмущения. Но они вас не спасут, а только усугубят ваше состояние. Нам требуется ответ или объяснение, но другой человек может действовать по собственному усмотрению – так же, как и вы можете поступить с кем-то подобным образом и в другой ситуации. Вы не можете контролировать поведение других, даже если вы с ними были очень близки.

Все, что вы можете контролировать – это то, как вы реагируете на то, что отношения закончились. Если вас обидели, сосредоточьтесь на том, чтобы вернуть себе стабильное состояние, отнеситесь к себе с добротой и теплом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы нельзя говорить вслух, так как они блокируют работу мозга.

А также мы рассказывали о том, какие ошибки в начале отношений могут привести к разрыву.