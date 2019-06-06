OSTROV 2019: история фестиваля от Андрея Журавля

OSTROV 2019

Фестиваль OSTROV уже седьмой год радует поклонников техно отличной музыкой от актуальных ди-джеев и музыкантов

Фестиваль Ostrov по праву можно считать долгожителем украинской индустрии развлечений. Организаторы пережили непростой 2014-й, когда схлопнулась практически вся концертно-фестивальная индустрия. Смогли сохранить аудиторию, несмотря на появление конкурентов. А когда плотность мероприятий в столице прошлом году зашкаливала, позволили себе эксперимент и провели Ostrov в Одессе.

Андрей Журавель, со-организатор Ostrov, не скрывает, что опыт выезда дался им с трудом. Его команда долго выбирала между Одессой и Харьковом, где им даже нашли небольшой островок, напоминающий постоянную локацию фестиваля в Киеве — Труханов остров. Но юг все же перевесил.

"В Одессе сосредоточена наша целевая аудитория, которая любит ту музыку, что мы привозим на Ostrov. Поэтому мы решили попробовать там. Это наш второй ивент на юге. Первый мы делали в 2011-м году, когда привозили Fatboy Slim на Морской вокзал. Там было все намного легче в плане коммуникаций", — рассказывает Журавель.

Локация в Одессе — дикий пляж с куском заброшенного скалодрома. Излюбленное место жителей города, которые собираются там посмотреть на закат. Идея с электронной музыкой на берегу моря сработала отчасти: "Было сложно и с властями, и с подрядчиками. Первые нам никак мало помогали. У вторых часто не было той техники, что нам была необходима. Нам помогал партнер, который 10 лет организовывает Одесский кинофестиваль летом. Он добился включения Ostrov в летнюю программу развития “Одесса - город фестивалей”, но этого оказалось недостаточно".

На это лето Ostrov вернулся в родную гавань. Если же в прошлом году со всех сторон давили разношерстные фестивали, то июнь 2019-го для организаторов выглядит спокойным. Даже конкурируют они сами с собой — на первый день Ostrov выпал большой сольник The Chemical Brothers, что делает то же агентство, что и фестиваль - qievdance.

Впрочем, в глобальном смысле конкуренция выросла — и Андрей это ощущает, как организатор, и как посетитель: "За последние два года мероприятия по посещаемости взлетели. Рынок живой. Финансовый вопрос тревожит людей, но они все равно на что-то ходят. Плюс, многих волнует не только лайн-ап, но и инфраструктура — начиная от входной системы и охранника, который надевает браслет и заканчивая тем, что представлено на фудкорте". Такая придирчивость Журавля только радует. Иначе, как он говорит, "чувствуешь себя рыбой в застоявшейся воде".

Седьмой Ostrov будет посвящен пост-апокалиптической теме. Разработкой локаций занимался Ярослав Мамай. Он - со-организатор украинского кэмпа Kurenivka на фестивале Burning Man в США и одноименного "палацу культури", который недавно открылся на Подоле. Кроме них, к делу подключилось арт-платформа "Дивина" из Львова. Пока вы читаете этот материал — на производствах детали для монтажа локаций, который начнется в ближайшие дни.

Журавель в разговоре скромно отмечает, что художественные дела - не его парафия. Просто ребята предложили идею, он изучил эскизы и она срезонировала с его видением. Утверждение произошло быстро. Но вместе с тем, Андрей добавляет, что особое внимание этой теме они начали уделять с прошлого года:

"В прошлом году красоту нам сделало агентство Freak Fabrik. Это команда профессионалов, которые отвечают за внешний вид таких фестивалей, как Outline, и тд. Мы поняли, что успех фестиваля — это не всегда пачка громких имен. Лучше иногда потратить больше на инфраструктуру и локации. Пример показывает Strichka. У них нет прямо чтоб топ-имен, но все устроено просто великолепно".

Несмотря на тему, лайн-ап Ostrov этого года вряд ли можно назвать саундтреком к пост-апокалипсису. Но исполнители, которые бы сопроводили конец этого мира, в списке все же есть. По мнению Журавля, это британцы Fjaak, KiNK, Recondite, Roman Flugel, Jeremy Underground, Amelie Lens, Sonia Moonear, наша Даша Колосова, и румынский музыкант Petre Inspirescu.

“Очень гордимся лайв-артистами, которые сыграют свои сеты в этом году. Живое выступление электронного артиста — это всегда эксклюзив, потому что у них ни одно выступление не похоже на другое. Отдельно хотим отметить наших украинцев Woo York, которые более известны за рубежом, чем у нас — на Острове они постоянные резиденты”, — рассказывает Андрей.

К слову о румынах. Они на фестивале пользуются стабильным спросом. Как рассказывает Андрей, они считаются своего рода андерграундом и их музыку мало кто понимает, но ему нравится: "Помню первый Ostrov. Я сидел в машине, она стояла возле сцены где играло что-то румынское. Я заснул под эту музыку. Просыпаюсь — играет то же самое. Подумал: "Как такое вообще возможно?" — но в подсознании закрепилось".

Сложно ли делать электронный фестиваль, такой как Ostrov? Отчасти, да — букинг, подрядчики, контроль порядком. Рутинная часть любого феста в мире. Но с чем проблем Ostrov не имеет, так это с аудиторией. Журавель считает, что выходить на более широкий охват смысла нет — качественная целевая уже сформировалась.

"Мы могли бы нагнать каких-нибудь студентов для массовки. Но зачем? Часть из них может не понять эту музыку и будет только злиться, что вполне возможно спровоцирует конфликт. А у нас за семь лет Ostrov ни одного такого инцидента не было", — признается Андрей.

Но если конфликтов на Ostrov не было, то сложности с привозами все еще существуют. Несмотря на предельно понятную вилку гонораров в техномузыке - от пяти тысяч евро до ста - бои ведутся за каждого артиста. Что внутри страны, что за ее пределами. Причина: июнь - самый насыщенный месяц по мероприятиям подобного рода:

"Букинг хорошего артиста - тщательная работа. Мы в Ostrov начинаем этим заниматься сразу после окончания предыдущего феста. Самое сложное — Украина — не топ-страна, куда все стремятся ехать. Если будет предложение по одной дате от Киева и от Барселоны, то агент артиста скорее выберет второе. Но положительная тенденция есть. Практически все, кто выступают у нас, довольны и готовы приехать еще раз".

Самое трудное — вытянуть артиста, который на лето остается в Ибице, своеобразной мекке любителей электронной музыки: "Многие артисты арендуют на Ибице виллы и там весь сезон живут, играют, работают. Если предлагать им выступление у нас, то к гонорару надо прибавлять частный самолет, который стоит не менее пятнадцати тысяч евро".

Однако, Журавель смотрит не только на актуальных, трендовых артистов. Например, во Львове пройдет фестиваль Westland от тех же qievdance, где сыграют Pendulum, Cosmic Gate и W&W. Музыканты эти в Украине немного свою популярность подрастеряли. Тем не менее, они по-прежнему собирают огромные площадки в Европе.

Летом будет тот же Армин Ван Бюрен в МВЦ. Он тоже далеко не новый игрок, но его масштаб в Украине не уменьшается. Играет роль ностальгия? Дело в другом, объясняет Андрей.

"С одной стороны, Ван Бюрен - идол в своем жанре до сих пор. С другой, у него сформировалась в Украине мощная фанатская база. Мы общались с партнерами из Virus Music, компания, которая привозит Ван Бюрена. Они рассказали, что на него ходят те же самые люди, только повзрослевшие. Ну, и с третьей стороны - сформировавшиеся партнерские и бизнес-отношения. Если артист стабильно собирает, то почему нет?"

Но есть и другой пример - Paul Van Dyk: "Мы его привозили в самом начале деятельности нашей компании. Сначала он собрал МВЦ (10 тыс человек). Потом - в два раза меньше. Еще раз - уже малый зал Stereo Plaza. Иногда от артиста не остается ничего, кроме имени".

Что может влиять на спад популярности? По мнению Журавля, это отсутствие внутреннего менеджмента и внятного шоу. Последнее - очень важно, ведь приличное количество зрителей ходят смотреть именно на визуальную составляющую.

Сейчас все силы Журавля и команды сосредоточены на Ostrov. Как обычно, много работы и мало времени. Мысли все это бросить были, но только тогда, когда шел дождь: "Представь ситуацию: у тебя получается сделать что-то красивое, а тут ливень. За семь лет Ostrov у нас стабильно шли дожди. Хочешь точно знать, когда будет дождь? Посмотри в календаре, когда проходит фестиваль. Появляется желание все к чертям бросить и сделать рейв в МВЦ. Но потом выходит солнце и ты снова начинаешь работать".

Существует ли планка у Ostrov, после которой они остановятся? По мнению Журавля, главное - много положительных отзывов от посетителей. Этого показателя они уже достигли, несмотря на ошибки и шишки, набитые за эти годы.

"Предела совершенству нет. Фестивалю Ostrov семь лет. У меня есть две дочки, а это мой третий ребенок. Каждый год мы учитываем все ошибки, которые совершали. В последний раз получили такой положительный отклик, от которого начинает кипеть кровь и появляется желание что-то делать дальше".

Автор текста: Юрий Береза