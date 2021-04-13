Была особая связь: Меган Маркл рассекретила свои настоящие отношения с принцем Филиппом

Так, Маркл осталась в Монтесито (Калифорния, США), а убитый горем принц Гарри впервые за год улетел в Лондон один, чтобы присоединиться к семье в трауре по покойному дедушке.

Как утверждают друзья герцогини Сассекской, такое решение она приняла, так как "не хочет быть в центре внимания" на похоронах принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II.

Также Маркл отметила, что у нее с принцем Филиппом "была особая связь, и она его обожала".

Еще одной причиной, почему Меган остается в Штатах, стала рекомендация ее врача отказаться от путешествий, так как она находится на шестом месяце беременности. Такую информацию ранее подтвердил представитель Букингемского дворца.

По словам герцогини Сассекской, сейчас ее главная забота - поддержать Гарри. Маркл сказала, что оставила ему решать, будет ли она присутствовать на похоронах, передает издание со ссылкой на инсайдера, имеющего тесные связи с ней.

Меган сказала, что именно в это время семья должна сплотиться, забыть о разногласиях и объединиться как единое целое, ведь это то, чего хотел бы принц Филипп. Также Маркл добавила, что "готова простить и двигаться вперед".

Также инсайдер рассказал, что мать Меган "непреклонна" в вопросе возможного полета в Лондон на похороны в эту субботу - она настаивает, что дочь не должна путешествовать во время беременности и подвергать риску собственное здоровье: "Стресс - это последнее, что сейчас нужно Меган". Дориа настояла на том, чтобы Маркл осталась и поддержала Гарри издалека.