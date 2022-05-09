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Ошибки, которые приводят к разрыву отношений: их допускают только немудрые женщины

Фото: какие ошибки разрушают отношения (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Женщины могут не замечать, как из-за собственных минутных капризов, недостатка мудрости и выдержки могут разрушать отношения. Как же понять, что допустимо, а что нет во взаимодействии с партнером? Конечно, все индивидуально, но у неуспешных отношений всегда есть общие черты.

Об этом пишет Ukr.media.

Никакого перенасыщения

Стремление общаться 24 часа в сутки семь дней в неделю неизбежно приводит к распаду отношений. Безусловно, желание "набыться" с любимым человеком, особенно в начале отношений, естественное. Однако так можно очень быстро наскучить друг другу.

Психологи советуют большую часть времени посвящать себе и собственным интересам. Иначе вы рискуете "задушить" партнера чрезмерным вниманием и заботой.

Прекратите пытаться управлять его временем

Одна из самых распространенных ошибок в отношениях - игнорирование личных предпочтений кавалера. Неправильно обижаться на партнера, который хочет посмотреть футбол вместо прогулки по парку. У него должно быть свое время, свои интересы.

Рано или поздно отношения, в которых не учитываются мнения и предпочтения партнера, терпят крах. Не стоит устраивать скандалы и давить на жалость, если что-то идет не так, как вам хочется. Лучше - отнеситесь с пониманием, и ваш любимый вам обязательно отблагодарит.

Живите своей собственной жизнью

Психологи утверждают: какой бы не был хороший кавалер, нельзя ради него менять свои планы. Иначе вы перестанете существовать для ухажера как личность.

Например, если вам назначили свидание, но потом просят перенести его "на потом", не стоит сразу соглашаться. Для начала сверьтесь с личным календарем и проанализируйте свои возможности. Не бойтесь сказать партнеру, что вы не можете подстроиться на это время, ведь у вас свои планы.

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