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Оппозиция Венеры и Нептуна: астролог предупредила об "особой опасности"

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Суббота 07 августа 2021 18:00
Оппозиция Венеры и Нептуна: астролог предупредила об "особой опасности" Фото: Оппозиция Венеры и Нептуна (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Астролог рассказала про непростой период, который начался 5 августа. Он связан с оппозицией Венеры и Нептуна. Это время может принести разочарования, грусть и опасности.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.

В этом положении планеты будут пребывать до 17 августа. По словам астролога, этому времени присущи легкая грусть, мечта о чем-то несбыточном.

Иллюзии могут превращаться в разочарования. Особую опасность представляет вода. Будет стираться чувство меры и реальности из сферы денег и (или) отношений, мир будто вскрывает тайные пороки, создает интриги.

"Если вы прокачаны и проработали свои пороки, чудесным образом создаются приключения в сфере отношений или финансовые авантюры, открываются неожиданные источники дохода, срастаются "мутные" схемы и проекты. Есть высока вероятность щедрых подарков. Возможно новое увлечение в сфере искусства или влюбленность в море (сон, мечту)", - говорит Арина Артуровна.

Этому астрологическому событию присущи:

  • измены и вранье,
  • сплетни, интриги,
  • разочарования,
  • неистовая влюбленность,
  • розовые очки в любой сфере жизни,
  • финансовые потери из-за невнимательности или обманов (мошенники, финансовые пирамиды, биткоин и т. д.),
  • алкогольные, пищевые и наркотические отравления,
  • опасность на воде.

Ранее астролог рассказала про Солнце в квадратуре с Ураном, предупредив об опасностях и возможностях этого периода.

Также Арина Артуровна составила гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2021.

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