Оппозиция Венеры и Нептуна: астролог предупредила об "особой опасности"

Астролог рассказала про непростой период, который начался 5 августа. Он связан с оппозицией Венеры и Нептуна. Это время может принести разочарования, грусть и опасности.

В этом положении планеты будут пребывать до 17 августа. По словам астролога, этому времени присущи легкая грусть, мечта о чем-то несбыточном.

Иллюзии могут превращаться в разочарования. Особую опасность представляет вода. Будет стираться чувство меры и реальности из сферы денег и (или) отношений, мир будто вскрывает тайные пороки, создает интриги.

"Если вы прокачаны и проработали свои пороки, чудесным образом создаются приключения в сфере отношений или финансовые авантюры, открываются неожиданные источники дохода, срастаются "мутные" схемы и проекты. Есть высока вероятность щедрых подарков. Возможно новое увлечение в сфере искусства или влюбленность в море (сон, мечту)", - говорит Арина Артуровна.

Этому астрологическому событию присущи: