Оппозиция Венеры и Нептуна: астролог предупредила об "особой опасности"
Астролог рассказала про непростой период, который начался 5 августа. Он связан с оппозицией Венеры и Нептуна. Это время может принести разочарования, грусть и опасности.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
В этом положении планеты будут пребывать до 17 августа. По словам астролога, этому времени присущи легкая грусть, мечта о чем-то несбыточном.
Иллюзии могут превращаться в разочарования. Особую опасность представляет вода. Будет стираться чувство меры и реальности из сферы денег и (или) отношений, мир будто вскрывает тайные пороки, создает интриги.
"Если вы прокачаны и проработали свои пороки, чудесным образом создаются приключения в сфере отношений или финансовые авантюры, открываются неожиданные источники дохода, срастаются "мутные" схемы и проекты. Есть высока вероятность щедрых подарков. Возможно новое увлечение в сфере искусства или влюбленность в море (сон, мечту)", - говорит Арина Артуровна.
Этому астрологическому событию присущи:
- измены и вранье,
- сплетни, интриги,
- разочарования,
- неистовая влюбленность,
- розовые очки в любой сфере жизни,
- финансовые потери из-за невнимательности или обманов (мошенники, финансовые пирамиды, биткоин и т. д.),
- алкогольные, пищевые и наркотические отравления,
- опасность на воде.
Ранее астролог рассказала про Солнце в квадратуре с Ураном, предупредив об опасностях и возможностях этого периода.
Также Арина Артуровна составила гороскоп для всех знаков Зодиака на август 2021.