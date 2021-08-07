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Опозиція Венери і Нептуна: астролог попередила про "особливу небезпеку"

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Субота 07 серпня 2021 18:00
Опозиція Венери і Нептуна: астролог попередила про "особливу небезпеку" Фото: Опозиція Венери і Нептуна (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла про непростий період, який почався 5 серпня. Він пов'язаний з опозицією Венери і Нептуна. Цей час може принести розчарування, смуток і небезпеки.

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

У цьому положенні планети будуть перебувати до 17 серпня. За словами астролога, цьому часу притаманні легкий смуток, мрія про щось нездійсненне.

Ілюзії можуть перетворюватися на розчарування. Особливу небезпеку становить вода. Буде стиратися почуття міри і реальності зі сфери грошей і (або) стосунків, світ ніби розкриває таємні пороки, створює інтриги.

"Якщо ви прокачані і пропрацювали свої пороки, чудесним чином створюються пригоди у сфері стосунків або фінансові авантюри, відкриваються несподівані джерела доходу, зростаються "каламутні" схеми і проекти. Є висока ймовірність щедрих подарунків. Можливе нове захоплення у сфері мистецтва або закоханість у море (сон, мрію)", - каже Аріна Артуровна.

Цій астрологічній події притаманні:

  • зради і брехня,
  • плітки, інтриги,
  • розчарування,
  • шалена закоханість,
  • рожеві окуляри в будь-якій сфері життя,
  • фінансові втрати через неуважність або обмани (шахраї, фінансові піраміди, біткоіни і т. д.),
  • алкогольні, харчові та наркотичні отруєння,
  • небезпека на воді.

Раніше астролог розповіла про Сонце в квадратурі з Ураном, попередивши про небезпеки і можливості цього періоду.

Також Аріна Артурівна склала гороскоп для всіх знаків Зодіаку на серпень 2021.

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