Опозиція Венери і Нептуна: астролог попередила про "особливу небезпеку"

Астролог розповіла про непростий період, який почався 5 серпня. Він пов'язаний з опозицією Венери і Нептуна. Цей час може принести розчарування, смуток і небезпеки.

У цьому положенні планети будуть перебувати до 17 серпня. За словами астролога, цьому часу притаманні легкий смуток, мрія про щось нездійсненне.

Ілюзії можуть перетворюватися на розчарування. Особливу небезпеку становить вода. Буде стиратися почуття міри і реальності зі сфери грошей і (або) стосунків, світ ніби розкриває таємні пороки, створює інтриги.

"Якщо ви прокачані і пропрацювали свої пороки, чудесним чином створюються пригоди у сфері стосунків або фінансові авантюри, відкриваються несподівані джерела доходу, зростаються "каламутні" схеми і проекти. Є висока ймовірність щедрих подарунків. Можливе нове захоплення у сфері мистецтва або закоханість у море (сон, мрію)", - каже Аріна Артуровна.

Цій астрологічній події притаманні: